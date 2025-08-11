Straubing (ots) -Die ersten 100 Tage seiner Amtszeit wirken wie ein Film, in dem der Kanzler einen seiner Vorgänger mimt. Helmut Kohl beispielsweise prägte einst den Begriff "Diplomatie mit der Strickjacke". (...) Merz mag keine Strickjacke tragen, seine Arbeitsweise ist ähnlich. Die Entscheidung, bis auf Weiteres keine Waffen mehr nach Israel zu liefern, fällt in diese Kategorie. Er habe sie, sagte er in der ARD, nicht allein getroffen. Schlussendlich müsse er sie aber allein verantworten und das tue er auch. Genau diese altmodische Denkweise ist Merz' Problem. In einer globalisierten Welt gibt es keine einfachen Wege mehr. Alles hängt mit allem zusammen. Wer etwa die Russen verstehen will, muss mit den Chinesen und Brasilianern geredet haben. Zum Verharren in alten Zeiten kommt das Verweigern.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6094730