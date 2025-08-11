EQS-Ad-hoc: ALLGEIER SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

ALLGEIER SE: Halbjahreszahlen 2025 sind von Investitionen in erwartetes Wachstum im öffentlichen Sektor geprägt



München, 11.08.2025 - Allgeier SE (ISIN DE000A2GS633, WKN A2GS63) erzielte im ersten Halbjahr 2025 (01. Januar 2025 - 30. Juni 2025) gemäß vorläufigen Zahlen im fortgeführten Geschäft einen Umsatz von 187 Mio. Euro (Vorjahr: 198 Mio. Euro). Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Allgeier SE war im ersten Halbjahr 2025 noch maßgeblich durch die Sondersituation aufgrund der verzögerten Durchführung von geplanten und teilweise bereits beauftragten Digitalisierungsprojekten im öffentlichen Sektor beeinflusst. Die neue Bundesregierung befand sich im ersten Halbjahr 2025 noch in der Findungsphase. Daher sind die angekündigten erheblichen Geldmittel aus den Sondervermögen des Bundes noch nicht in den Digitalisierungsbudgets verfügbar und die vielfältig geplanten Investitionen haben noch nicht begonnen, Wirkung zu entfalten. Die andauernden Projektverschiebungen im öffentlichen Sektor führten im ersten Halbjahr im Vergleich zur ursprünglichen Planung zu einem in der Größenordnung von 7 Mio. Euro niedrigeren Umsatz. In der ersten Jahreshälfte haben wir gezielt in Know-how, Personalverstärkung und unsere eigenen Softwareprodukte investiert. Für unsere öffentlich-rechtlichen Kunden haben wir bereits Projektteams aufgebaut, deren Auslastung jedoch erst im weiteren Jahresverlauf anziehen dürfte. Wir gehen vor dem Hintergrund der erwarteten Digitalisierungsbudgets, insbesondere auf Bundesebene, davon aus, dass sich die beschriebene Sondersituation im zweiten Halbjahr sukzessive auflösen wird und die bereits gewonnenen Neuprojekte zur Umsetzung kommen. Die Wertschöpfung des Allgeier-Konzerns (definiert als Gesamtleistung abzüglich der den Umsätzen direkt zurechenbaren Umsatz- und Personalkosten) betrug in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 67 Mio. Euro (Vorjahr: 70 Mio. Euro). Daraus resultierte eine Wertschöpfungsmarge von 35 Prozent (Vorjahr: 35 Prozent). Das bereinigte EBITDA (EBITDA vor Effekten, die betriebswirtschaftlich als außerordentlich oder periodenfremd qualifiziert werden) belief sich auf 21 Mio. Euro (Vorjahr: 22 Mio. Euro), entsprechend einer bereinigten EBITDA-Marge von 11 Prozent (Vorjahr: 11 Prozent). Im ersten Halbjahr 2025 sind im Allgeier-Konzern außerordentliche Kosten in Höhe von rund 5 Mio. Euro angefallen. Wesentliche Größe sind hier Kosten in Höhe von rund 3 Mio. Euro für das Vorhalten und den Aufbau von Teams für Projekte im öffentlichen Sektor, deren Beginn bzw. Fortsetzung für das zweite Halbjahr 2025 nach der Sommerferienzeit erwartet werden. Weitere außerordentliche Kosten sind durch den erfolgten Personalabbau an anderen Stellen entstanden. Das berichtete EBITDA sank aufgrund dieser Effekte auf 16 Mio. Euro (Vorjahr: 20 Mio. Euro). Eckdaten der Bilanz zum 30. Juni 2025 Zum Bilanzstichtag 30. Juni 2025 betrug das Konzern-Eigenkapital 183 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 194 Mio. Euro). Dem Allgeier-Konzern standen zum Ende des ersten Halbjahres 2025 liquide Mittel in Höhe von 33 Mio. Euro zur Verfügung (31. Dezember 2024: 57 Mio. Euro). Die verzinslichen Finanzschulden (ohne Verbindlichkeiten aus Miet- und Leasingverträgen) erhöhten sich zum 30. Juni 2025 leicht auf 151 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 149 Mio. Euro). Dagegen reduzierte sich die Inanspruchnahme des Factorings im ersten Halbjahr von 30 Mio. Euro auf 16 Mio. Euro. Die Nettoverschuldung lag zum Ende des ersten Halbjahres bei 134 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 122 Mio. Euro). Die Bilanzsumme betrug zum Stichtag 449 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 471 Mio. Euro). Ausblick Die Allgeier SE belässt die Guidance für das Geschäftsjahr 2025 in dem in der Ad-hoc-Mitteilung vom 20. Dezember 2024 sowie im Geschäftsbericht 2024 veröffentlichten Rahmen. Hinweise Die Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 2025 werden im Einzelnen im Halbjahresfinanzbericht für den Allgeier-Konzern dargestellt, der am 15. August 2025 veröffentlicht wird. Angaben in der Ergebnisrechnung für das Vorjahr beziehen sich auf das fortgeführte Geschäft des Konzerns.

Web: www.allgeier.com Allgeier ist ein Technologie-Unternehmen für digitale Transformation. Die zur Allgeier-Gruppe gehörenden Unternehmen unterstützen ihre mehr als 2.500 Kunden im In- und Ausland mit umfassenden Software- und IT-Services bei den Herausforderungen des digitalen Wandels sowie der Digitalisierung und Transformation geschäftskritischer Prozesse. Die breite und stabile Kundenbasis besteht aus global agierenden Konzernen, leistungsstarken mittelständischen Unternehmen sowie Auftraggebern des öffentlichen Sektors auf allen föderalen Ebenen. Das Leistungsportfolio reicht von eigenen Software-Produkten und Plattformen über High-End-Softwareentwicklung, Beratung und Konzeption von Digitalisierungslösungen bis hin zur langfristigen Betreuung von Softwareanwendungen in der Cloud oder anderen Umgebungen. In den beiden Konzernsegmenten Enterprise IT und mgm technology partners sind über 3.100 Mitarbeiter an weltweit insgesamt 48 Standorten in der DACH-Region, in Frankreich, Spanien, Portugal, Polen, Tschechien und den Niederlanden sowie in Indien, Vietnam, den USA und Kanada tätig. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Allgeier im fortgeführten Geschäft einen Umsatz von 403 Mio. Euro. Gemäß Lünendonk®-Liste 2025 zählt Allgeier zu den führenden IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland und belegt den ersten Platz auf der Lünendonk®-Liste 2025 "Führende mittelständische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland". Allgeier SE ist am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard gelistet (WKN A2GS63, ISIN DE000A2GS633). Weitere Informationen unter: www.allgeier.com



