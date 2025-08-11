ST. MICHAEL, Barbados, Aug. 11, 2025umfirmiert und seine Markenidentität unter dem Namen konsolidieren, der das Gästeerlebnis in der Karibik geprägt hat.

Diese Veränderung ist eine natürliche Entwicklung für das Unternehmen, dessen Erfolg eng mit dem Wachstum und der Anerkennung seiner Royalton-Markenobjekte an sieben führenden Sonnenreisezielen verbunden ist. Mit einem abgestimmten Portfolio und einer aufgefrischten visuellen Identität festigt dieser Schritt den Markenwert und stärkt die Führungsposition des Unternehmens im modernen All-inclusive-Bereich, während die Kernwerte und die Geschäftsabläufe unverändert bleiben.

"Es ist mehr als nur eine Namensänderung. Es handelt sich um eine strategische Neuausrichtung unseres Markenportfolios, die die Stärke und Bekanntheit von Royalton unterstreicht", so Jordi Pelfort, Präsident von Royalton Hotels & Resorts.

Im Rahmen der Markenneuausrichtung wird die bisher als "Hideaway at Royalton" bekannte Marke für Erwachsene nun als "Royalton Hideaway, A Resort Within a Resort" bezeichnet. Der neue Name unterstreicht die Stellung des Hotels innerhalb des Royalton-Ökosystems und steht weiterhin für das gleiche Konzept der Zweisamkeit und das gehobene Erlebnis nur für Erwachsene, das die Gäste gewohnt sind.

Aus Planet Hollywood Hotels & Resorts wird Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton, wodurch die Verbindung zwischen dem Filmkonzept für alle Altersgruppen und der Bekanntheit des Namens Royalton noch unterstrichen wird. Gäste können weiterhin das einzigartige Vacation Like a Star-Erlebnis genießen, das nun unter einer einheitlichen Identität angeboten wird.

Pelfort fügte hinzu: "Da nun alle Marken Teil der Royalton-Familie sind, ist unsere Identität so einheitlich und stark wie nie zuvor. Royalton ist nicht mehr nur eine Marke. Es ist ein bekannter Name, den Gäste kennen und dem sie vertrauen. Mit der Feier unseres 15-jährigen Bestehens markiert diese Entwicklung einen entscheidenden Moment in unserer Geschichte. Blue Diamond Resorts wird immer Teil unserer DNA bleiben. Seine Mission, Vision und sein Geist bleiben der Kern dessen, was wir sind."

Mit diesem Übergang wird das Portfolio des Unternehmens weiterhin bekannte Marken wie Royalton Luxury Resorts, Royalton CHIC Resorts, Royalton Vessence Resorts, die umbenannten Royalton Hideaway Resorts, Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton, Mystique by Royalton und Grand Lido Negril umfassen.

Diese Ankündigung folgt auf ein Jahr der Expansion und Innovation für das Unternehmen, darunter die Einführung von Royalton Vessence Resorts, die kürzlich erfolgte Ankündigung von Royalton CHIC Jamaica Paradise Cove und neue Resort-Entwicklungen in der Karibik, die derzeit im Gange sind.

Über Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resortsist ein führendes All-inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 24 Resorts an sieben der beliebtesten Reiseziele der Karibik, von denen jedes ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis bietet. Zu den acht Marken gehört das preisgekrönte All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, wo Everyone is Family gilt und das für seinen gehobenen Komfort und seinen aufmerksamen Service durch charakteristische Merkmale wie All-In Connectivity und DreamBed bekannt ist. Royalton Hideawaybietet einen gehobenen Rückzugsort nur für Erwachsene, der ganz im Zeichen der Zweisamkeit steht und mit exklusiven Restaurants und modernen Unterkünften aufwartet. Royalton Vessence Resortspräsentiert The Art of Vacation - ein Wellness-orientiertes All-inclusive-Reiseangebot, das ganz auf Ausgeglichenheit und achtsame Verbundenheit ausgerichtet ist. Royalton CHIC Resortslädt Gäste zu Party Your Way ein, einem stilvollen und spontanen Urlaub nur für Erwachsene, während Mystique by Royaltonmit Miles from Ordinary Boutique-Resorts aufwartet, die natürliche Schönheit, lokale Kultur und entspannte Eleganz vereinen. In Jamaika bietet das Grand Lido Negrilein einzigartiges Au Naturel-Erlebnis für Gäste ab 21 Jahren mit abgeschiedenem Luxus direkt am Strand.

Zum Portfolio gehören auch Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton, wo Gäste Vacation Like A Star in einer von Unterhaltung geprägten Umgebung mit legendären Erinnerungsstücken verbringen können, und Planet Hollywood Adult Scene by Royalton, wo Gäste den Paparazzi entkommen können, in glamourösen, nur Erwachsenen vorbehaltenen Oasen, die sich durch Privatsphäre und Exklusivität auszeichnen.

