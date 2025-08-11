Bosch und die Volkswagen-Tochter Cariad vertiefen ihre Zusammenarbeit zur Entwicklung eines Autopiloten, der aktuell mit großen Datenmengen trainiert wird. Die Technologie ist probeweise bereits in Testfahrzeugen wie dem ID.Buzz und dem Audi Q8 im Einsatz. Mitte 2026 soll der Software-Stack dann reif für erste Serienprojekte sein. Bosch und Cariad geben an, ihre bisherigen Ansätze zur Entwicklung eines leistungsstarken und intelligenten Fahrassistenzsystems ...Den vollständigen Artikel lesen ...
