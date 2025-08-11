Die schottische Regierung stellt letztmals bis zu 40 Millionen Pfund (rund 46 Millionen Euro) im Zuge des Förderprogramms ScotZEB2 in Aussicht. Die Förderung soll Betreiber beim Kauf von bis zu 300 Batterie- und Brennstoffzellenbussen unterstützen. Mit seinem "Scottish Zero Emission Bus Challenge Fund" unterstützt das Land die Dekarbonisierung des ÖPNV. Inzwischen ist das Programm in seiner zweiten Förderrunde ("ScotZEB2") - und es galt bereits 2024 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net