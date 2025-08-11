Vermögensverwalter Jens Ehrhardt überrascht mit Lob für Trump-Strategie: Stablecoins und US-Altersvorsorge könnten Bitcoin antreiben. Warum er am Aktienmarkt dennoch vorsichtig bleibt, auf Zinssenkungen hofft und japanische Aktien favorisiert. Vermögensverwalter Jens Ehrhardt ist kein großer Fan von Donald Trump. Umso mehr überrascht dieses Lob: "Die Verknüpfung von Stable Coins mit US-Staatsanleihen ist ein geschickter Schachzug", sagt Ehrhardt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
