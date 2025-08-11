Die Aktien von Tabakriesen wie Altria und British American Tobacco sind bekannt für ihre hohen Dividenden. Doch ein dänischer Konkurrent bleibt oft unbeachtet: Scandinavian Tobacco. Obwohl der Konzern mit 9,8 Prozent eine der höchsten Dividendenrenditen am Markt bietet, kennen ihn nur wenige Anleger. Dabei überzeugt das Unternehmen mit einer einzigartigen Strategie und soliden Zahlen.Nischenstrategie zahlt sich ausIm Gegensatz zu den großen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de