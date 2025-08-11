Die Nürnberger Exasol AG (ISIN DE000A0LR9G9) hat ihre strategische Partnerschaft mit der Finanz Informatik (FI), dem zentralen IT-Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe, ausgebaut. Die In-Memory-Datenbanktechnologie des Nebenwerts bleibt damit das Herzstück der Analysedienste für Banken und Versicherungen im Sparkassenverbund - und das on-premise in den eigenen Rechenzentren der FI. Für Anleger spannend: Exasol gilt als Spezialist für ultraschnelle Datenanalyse und hat sich mit der Finanzbranche einen stabilen, margenstarken Kundenstamm gesichert. Die Vereinbarung unterstreicht das Potenzial, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
