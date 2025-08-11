Bitwise-CIO Matthew Hougan sieht das Ende eines Paradigmas: Bitcoin könnte aus der 4-Jahres-Zyklik ausbrechen. Der ultimative Praxistest steht 2026 bevor. Seit mehr als einem Jahrzehnt folgte Bitcoin einem fast mechanischen Muster: Rund alle vier Jahre, nach einem sogenannten Halving - wenn die Blockbelohnung der Miner halbiert wird - begann eine 12 bis 18 Monate dauernde Rally, die in neuen Allzeithochs mündete.Danach folgten nahezu lehrbuchartig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE