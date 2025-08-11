Der US-amerikanische Gesundheitskonzern UnitedHealth Group befindet sich in einem spannenden Spannungsfeld zwischen steigenden Gesundheitskosten und innovativen Kostensenkungsstrategien. Anstatt diese Belastungen an die Kunden weiterzugeben, setzt das Unternehmen auf Effizienzsteigerungen, um die Mitgliederbasis auszubauen und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Die UnitedHealth Group konnte im zweiten Quartal 2025 einen Zuwachs von 770.000 neuen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de