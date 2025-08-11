Kasachstan's Football Club FC Semey hat einen Vertrag mit dem brasilianischen Verteidiger Marcelo dos Santos bekannt gegeben. Die Vereinbarung gilt bis Ende 2030 mit einer Option auf Verlängerung.

Marcelo gilt als einer der am häufigsten ausgezeichneten Fußballspieler der vergangenen Jahre. Als Mitglied der spanischen Mannschaft Palma Football (jetzt Illes Balears Palma Fooball) hat er zwei Mal die UEFA Football Champions League gewonnen, ebenso wie den Intercontinental Cup.

Seine Karriere begann in Brasilien bei Campo Mourão, später wechselte er zu Corinthians, wo er den Brasilianischen Cup (2019) und den Brasilianischen Super Cup (2020) gewann. 2021 wechselte er zu Noia Portus Apostoli in Spanien und verhalf dem Club zum Aufstieg in die oberste Liga, und zum zweimaligen Gewinn des Copa Xunta de Galicia.

Marcelo setzt seine Karriere nun für ein ehrgeiziges asiatisches Projekt fort. FC Semey wurde 2023 gegründet und wurde direkt nationaler Champion von Kasachstan. Der Club vertrat das Land auch in der UEFA Football Champions League und erreichte dort die Endrunde, wo sie knapp vom späteren Champion, Spanien's Palma Football, geschlagen wurden.

"Das ist ein aufregendes, neues Kapitel für mich. Ich bin nicht gekommen, um nur zu spielen ich bin gekommen, um zu gewinnen," sagte dos Santos. "Der Club ist klar auf Wachstum und internationalen Erfolg ausgerichtet und das teile ich voll und ganz."

"Der Vertrag mit einem Spieler von Marcelo's Kaliber spiegelt unsere langfristige Vision wider," sagte Yerik Aubakirov, President von FC Semey. "Er bringt Erfahrungen aus der Top-Liga mit und vertritt die Werte unseres Clubs. Wir sind sicher, dass er uns sowohl in Kasachstan als auch auf der internationalen Bühne voranbringen wird."

Über den Club

FC Semey ist der erste und privat geführte Fußballclub in Kasachstan. Er wurde 2023 in der Stadt Semey gegründet. Direkt in der ersten Saison gewann er den nationalen Titel und vertrat das Land im UEFA-Wettbewerb. FC Semey befindet sich im Besitz der EA Group, einer Investmentholding, die von örtlichen Unternehmern gegründet wurde. Auch 2025 wird der Club weiter ausgebaut und beteiligt sich an nationalen und internationalen Wettbewerben.

