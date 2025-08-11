In diesem Video diskutieren Richard "Richy" Dittrich (Boerse Stuttgart Group) und Roman Reher (@Blocktrainer) die Rolle von Bitcoin in der heutigen Finanzwelt - von der kindgerechten Erklärung als Sparobjekt bis hin zu geopolitischen und wirtschaftlichen Einflüssen. Sie sprechen über kulturelle Unterschiede in der Wahrnehmung zwischen den USA und Europa, die Bedeutung von Finanzbildung und die Rolle von Staaten sowie Unternehmen wie MicroStrategy beim Aufbau von Bitcoin-Reserven.
