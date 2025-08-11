Berlin (ots) -In der Nacht zu Montag löschte die israelische Armee ein komplettes Team von Journalisten in Gaza aus. Fünf Kollegen wurden beim Angriff auf ihr Pressezelt in der Nähe des Al-Schifa-Krankenhauses getötet. Ermordet, so muss es heißen, mit Ankündigung.Der Angriff wurde erzählerisch vorbereitet: Die UN und das Komitee zum Schutz von Journalisten appellierten schon vor Wochen, der bekannte Al-Jazeera- und Reuters-Reporter Anas Al-Scharif sei Ziel einer Verleumdungskampagne. Sie befürchteten, dies sei ein Vorzeichen seiner Ermordung. Ein israelischer Armeesprecher behauptete damals etwa, Al-Scharif betreibe Hamas-Propaganda. Sein Beleg? Bei einer Live-Schalte über den Hunger in Gaza habe er geweint.Nun ist er tot. Wie laut Komitee mindestens 186 weitere Kollegen, die teils ebenfalls gezielt von Israel getötet wurden. Propagandistisch von Politik und Redaktionen vorbereitet. Auch mit Schützenhilfe aus Deutschland. Viele deutsche Redaktionen spielen schon länger eine aktive Rolle bei der Gefährdung ihrer Kollegen in Gaza. Wir erinnern uns an Titel wie "Können Journalisten Terroristen sein?" oder "Al-Jazeera: Schützenhilfe für die Hamas", an unzählige Berichte, in denen meist unbelegte Vorwürfe israelischer Sprecher und Militärs unwidersprochen aufgegriffen und verbreitet wurden.Anstandslos titelte die "Bild" am Montag: "Als Journalist getarnter Terrorist in Gaza getötet". Und das, nachdem "Bild" und "Süddeutsche Zeitung" erst vor einigen Wochen einen Journalisten mit ebenfalls unbelegten Behauptungen in Verbindung mit der Hamas gebracht hatten. Das wurde dann vom israelischen Außenministerium aufgegriffen, um Bilder des Hungers aus Gaza als inszeniert zu delegitimieren. Tatsache bleibt: Die Aushungerung Gazas ist Realität, die Ermordung von Journalisten in Gaza ist Realität.Pressekontakt:nd.DerTag / nd.DieWocheRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59019/6094809