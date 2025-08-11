Emittent / Herausgeber: Markus Hill
Fondsboutiquen (INVESTORENSTUDIE / PANEL - Video): 1. ALTERNATIVE INVESTMENTS, IMMOBILIEN, ESG - 2. THEMENSPECIAL "Finanzplatz Frankfurt am Main meets Immobilien" (Sonderausgabe, Events - 2.9., 18.9. & 13.11.2025 & Medienpartnerschaften - FOOD FOR THOUGHT") - 3. Finanzplatz Frankfurt am Main trifft Finanzplatz Liechtenstein , Finanzplatz Schweiz & FINANZPLATZ ÖSTERREICH (21.8., 3.9., 18.11.2025)
FONDSBOUTIQUEN & FINANZPLATZ SCHWEIZ: "Seit Lancierung dieser Veranstaltung vor bald fünf Jahren war es mein Ziel auf den Tisch zu klopfen und zu sagen: Vergesst Value Investing nicht!" (INTERVIEW - Alex J. Raunchenstein, SIA FUNDS AG)
Value Investing, Rohstoffe, Family Offices, "Finanzplatz Frankfurt meets Finanzplatz Schweiz & Finanzplatz Österreich" und Swiss Value Day - Markus Hill sprach für FONDSBOUTIQUEN.DE mit Alex Rauchenstein, SIA Funds AG, über die Positionierung bei diesen Themenfeldern sowie über Natural Resources Day und Gedankenaustausch am Finanzplatz Liechtenstein.
Hill: Sie waren gerade auf der Finanzmesse in Zürich. Wie waren die Gespräche dort, was stand für Sie bei den Gesprächen im Vordergrund?
Hill: Am 7. und 8. Mai sehen wir uns wieder in Frankfurt und Köln. Sie, Urs Marti und Martin Friedrich von Lansdowne Partners Austria (LPA) repräsentieren die Finanzplätze Schweiz und Österreich. Über welche Themen werden Sie sprechen?
Hill: Welche Investorengruppe interessiert sich derzeit besonders stark für die Themen "Value & Rohstoffe", gibt es besondere Gründe dafür?
Hill: Sie veranstalten auch in diesem Jahr wieder den Swiss Value Day. Welche Themen stehen dieses Jahr im Fokus?
Hill: Welche anderen Themen stehen bei Ihnen dieses Jahr noch auf der Agenda?
Hill: Vielen Dank für das Gespräch
Mehr zur SIA Funds AG: www.s-i-a.ch
Fragen zu den Veranstaltungen, Anmeldungen, Input, Ideen & Anregungen:
markus.hill@finanzplatz-frankfurt-main.de / info@markus-hill.com
Quelle: IPE D.A.CH
FONDSBOUTIQUEN & REAL ASSETS: Schweiz, Anlagestiftung, Asset Management, Indien und Immobilieninvestments (INTERVIEW: Ajay Siroh, SERAINA INVEST)
Schweiz, Anlagestiftung, Asset Management und Immobilieninvestments - Markus Hill sprach für Fondsboutiquen.de mit Ajay Sirohi, Verwaltungsratspräsident und Gründer von Seraina Invest, über die Chancen und Herausforderungen für einen Schweizer Asset Manager in Indien.
Hill: Wie kommt ein Inder eigentlich zu einem Schweizer Asset Manager?
Hill: Worin besteht die Herausforderung für einen Schweizer Asset Manager in Indien?
Hill: Was sind die Aufgaben der Anlagestiftung und welche Aufgabe hat die Seraina Invest in diesem Zusammenhang?
Hill: Was zeichnet den India Real Estate Opportunity Fund aus?
Hill: Vielen Dank für das Gespräch.
www.serainainvest.ch
www.fondsboutiquen.de
FINANZPLATZ FRANKFURT & MUMBAI: Schweiz, Indien, Asset Management, Luxus, Immobilienmanagement, Vernetzung, "kultureller Fit" & Knowhow (INTERVIEW - Ravikant Susarla, Seraina Invest AG)
Schweiz, Asset Management, Immobilieninvestments und Mumbai. Markus Hill sprach für FINANZPLATZ FRANKFURT AM MAIN mit Ravikant Susarla, Seraina Invest AG, über die Herausforderungen für eine Schweizer Asset Manager, der in die Immobilienentwicklung in Indien investiert. Am besonderen Beispiel von Mumbai als Markt für Luxusimmobilien werden Themen wie Risikomanagement, die Bedeutung von lokaler Vernetzung und Know-how, Wettbewerbsumfeld und "kultureller Fit" dargestellt. Alle diese Faktoren spielen eine wichtige Rolle bei der ursprünglichen Konzeption und bei den aktuellen Anlageentscheidungen des Immobilienfonds.
Hill: Sie leben als Inder in Deutschland und arbeiten für eine Firma aus der Schweiz, die sich mit Immobilieninvestments in Indien beschäftigt. Womit beschäftigen Sie sich aktuell intensiv?
Hill: Warum haben Sie sich für Mumbai als Basismarkt entschieden?
Hill: Was ist das Besondere an der Stadtentwicklung von Mumbai?
Hill: Welche regulatorischen Regeln sind im Immobiliensegment in Indien von besonderer Bedeutung?
Hill: Welche kommerziellen Gründe gibt es für die Präsenz auf dem Markt von Mumbai?
Hill: Sie haben Mumbai ausführlich als einen Markt für Immobilieninvestitionen beschreiben. Was sind die wesentlichen Merkmale Ihres Fonds?
Hill: Vielen Dank für das Gespräch.
www.fondsboutiquen.de
QUELLE: www.institutional-investement.de
FRANKFURT & MORE: 13. Private Banking Trends, 14. Frankfurter Finanzplaner Forum & Ausstellung "Processing" (Arthur Löwen)
"Welche weiteren Veranstaltungen und Entwicklungen sind auf Ihrer Agenda?
Es sind mehrere Austausche zum Kapitalmarkt in der WineBANK Frankfurt geplant, bei denen wir mit Investoren über aktuelle Themen und Trends sprechen werden. Ein weiterer Bereich, der zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist die Unternehmerfinanzplanung. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit ist es für Unternehmer entscheidend, ihre Finanzen langfristig und nachhaltig zu planen.
Außerdem zelebrieren wir mit unserer Vernissage am 14.05.2025 den Beginn der Ausstellung Processing des Frankfurter Künstlers Arthur Löwen.
In Zusammenarbeit mit der Kuratorin Marlene A. Schenk präsentieren wir eine speziell für unsere Räumlichkeiten geschaffene Auswahl von Kunstwerken, die einen einzigartigen Einblick in die malerische Praxis des Künstlers gewährt. Löwens Arbeit ist geprägt von symbolischen Spuren, welche die Frage nach Bedeutung und Nicht-Bedeutung in der Malerei verhandeln.
In meiner Nebentätigkeit als Organisator von Fachveranstaltungen für Berater vermögender Kunden (FINFOR) blicke ich gespannt auf die 13. Private Banking Trends am 28. Mai und das 14. Frankfurter Finanzplaner Forum am 30.9/1.10."
("INTERVIEW ANTE PORTAS" - Markus Hill, www.finanzplatz-frankfurt-main.de im Gespräch mit Samir Zakaria, Standortleiter FRANKFURT - www.hansen-heinrich.de)
Real Estate Investment Day: Internationale Entscheider loten Strategien für Kapitalzugang und Marktchancen aus
