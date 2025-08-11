PUMP-Kurs-Prognose: Darum sind in nächsten Tagen 138 % möglich

Manche haben bereits das Ende der Memecoin-Launchplattform Pump.Fun gesehen, als diese erstmalig von Let's Bonk überholt wurde. Mittlerweile hat sich jedoch einiges auf dem Markt der Memetoken getan, was zu einer Neubewertung führt. Erfahren Sie jetzt nähere Detail in diesem Beitrag.

Diese Katalysatoren treiben nun den PUMP-Kurs an

Der PUMP-Coin wird insbesondere seit dem 5. August wieder von der Tatsache angetrieben, dass die Memecoin-Launchplattform Pump.Fun die Führung übernehmen konnte, nachdem dieser zuvor von dem Memetoken Bonk mit seiner Konkurrenzplattform Let's Bonk erstmalig überholt wurde.

Unterstützt wird der PUMP-Kurs dabei von den Rückkäufen und Burnings, welche das Launchpad auf 100 % der Einnahmen erhöht hatte, nachdem von Let's Bonk 50 % der Einnahmen für Buybacks und Burnings verwendet wurden. Somit sind sie bei PUMP mittlerweile doppelt so hoch, während es zuvor nur 25 % waren.

Pump.Fun-Dashboard | Quelle: Pump.Fun

Entsprechend hat sich auch die Anzahl der Burnings über die letzte Zeit entwickelt, die mit dem Erfolg von Pump.Fun korreliert. Vornehmlich seit dem 5. August haben die Buybacks deutlich zugenommen und am 10. August mit 7.853 SOL und Rückkäufen von 198,5 % stark gesteigert sowie einen neuen Rekord erreicht.

Darüber hinaus ist der KOL Ansem heute in einem Livestream auf Pump.Fun mit dem Namen "gainzy streams" zu sehen. Ebenso gibt es einen gleichnamigen Memecoin, der sich bisher jedoch weniger gut entwickelt und bereits eine stärkere Korrektur erlitten hat. Denn bei diesem handelt es sich laut dem X-Beitrag nur um einen Platzhalter.

Außerdem wurde am 8. August angekündigt, dass nun mithilfe der Glass Full Foundation bedeutende Liquidität in die wichtigsten Memecoin-Communitys fließen soll, um diese zusätzlich zu unterstützen. Bereits jetzt wurden die ersten Unterstützungen geleistet und sollen künftig noch ausgebaut werden, sodass es zu weniger Preisverzerrungen kommen dürfte.

Jetzt vor Burnings in PUMP investieren!

PUMP-Kurs-Prognose: Das ist in nächster Zeit für Pump.Fun zu erwarten

Für Pump.Fun sind jetzt, insbesondere die On-Chain-Daten von größerer Relevanz. Sofern die Plattform bei den Memecoin-Launches, den aktiven Nutzern und dem Handelsvolumen die Führung übernehmen kann, dürften die Buybacks und Burnings auch im Zusammenhang mit der höheren Rate höher als von dem Hauptkonkurrenten Let's Bonk ausfallen.

Zuletzt kam Pump.Fun auf 18.470 von 27.518 Memecoin-Launches über 24 Stunden, was 67 % des Marktes sind. Im Gegensatz dazu hat sich die Anzahl von Let's Bonk mittlerweile wieder auf 1.711 verringert, womit es sogar nur noch mit 6 % den vierten Platz unter den Memetoken-Launchpads belegt.

Zudem verfügt Pump.Fun über einen eigenen AMM (Automated Market Maker), mit welchem noch mehr von den Gewinnen behalten werden kann. So können auf diese Weise die üblichen Gebühren von 6 SOL für eine Migration auf DEXs wie Raydium vermieden werden. Deshalb können langfristig betrachtet die Burnings noch höher ausfallen.

Memecoin-Launchpad-Statistiken | Quelle: Dune - @adam_tehc

Auch wenn die Entwickler bei Let's Bonk eine höhere Gewinnbeteiligung an dem Erfolg ihrer Memecoins von 1 % gegenüber den 0,05 % von Pump.Fun erhalten, scheint dieser Faktor weniger relevant als ansprechende neue Funktionen wie etwa die Livestreams mit KOLs wie Ansem zu sein. Zudem hat sich Pump.Fun schon deutlich länger etabliert.

Derzeit übertreibt das Team die Burnings, was auf ihre Intentionen bezüglich der positiven Beeinflussung des PUMP-Kurses und die Erlangung der Marktführerschaft schließen lässt. Es ist unklar, wie hoch die Buybacks genau ausfallen werden. Daher ist anzuzweifeln, wie lange noch dieser extreme Kurs beibehalten wird. Aufgrund vorheriger Gewinne, ist einiges möglich.

Mit Gebühreneinnahmen in Höhe von 631,80 Mio. USD seit Januar 2024 und einem konservativen Multiplikator von 3 ergibt sich eine Marktkapitalisierung von 1,90 Mrd. USD (+43,4 %), im Basisszenario mit 5 von 3,16 Mrd. USD (138,4 %) und bei einem hohen Wachstum mit 8 von 5,05 Mrd. USD (281,1 %). Dies hängt auch stark von der Altcoin- und Memecoin-Saison ab, welche saisonal wieder spätestens ab Oktober zu erwarten ist.

Jetzt PUMP-Coin mit Rabatt kaufen!

Neuer Coin könnte zum gefährlichsten Konkurrenten für PUMP werden

Nachdem Start von Let's Bonk hat sich in der Zwischenzeit einiges getan. Denn auch andere haben das große Potenzial des Memecoin-Sektors erkannt, welcher meist das Handelsvolumen der dezentralen Kryptobörsen dominiert. Während PUMP nur eine Launchplattform und ein AMM beinhaltet, handelt es sich bei HYPER um eine BTC-L2, sodass ein stärker diversifiziertes Angebot und höhere Einnahmen möglich sind.

Dabei baut die Skalierungs- und Funktionsebene direkt auf der Bitcoin-Blockchain auf und ergänzt diese mit einer schnelleren und funktionalen Ebene, die für BTC das maximale Potenzial freischalten kann. Denn diese stellt im Vergleich zur altmodischen Technologie sowie Wettbewerbern eine deutliche Verbesserung dar.

Genau genommen wird Bitcoin mithilfe von Solana skalierbarer und attraktiver für die alltägliche Nutzung, damit er seine Rolle als künftige Weltleitwährung leichter einnehmen kann. Auf diese Weise werden Transaktionen in weniger als 1 Sekunden und mit Gebühren von rund 0,008 USD ermöglicht. Ebenso findet eine Vergrößerung der Kapazität für zahlreiche Kryptosektoren statt, sodass BTC auch DeFi, Tokenisierung, KI und mehr antreiben kann.

Daher und wegen der Entwicklungsfortschritte mit nahendem Launch des Mainnets hat das Projekt eine so große Beliebtheit erfahren. Somit konnte es bisher Coins für umgerechnet 8,41 Mio. USD verkaufen. Wer sich nun nicht beeilt, wird später höhere Preise zahlen, eine geringe Staking-Rendite erhalten und möglicherweise zu spät zu dem Presale kommen.

Jetzt Bitcoin Hyper entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.