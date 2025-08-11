Bitcoin durchbricht 120.000 Dollar - Allzeithoch in Sichtweite

Zum Wochenbeginn hat Bitcoin einen kräftigen Kurssprung hingelegt und steht nur noch wenige Prozentpunkte unter dem bisherigen Rekordwert. Mit dem Ausbruch über die 120.000-US-Dollar-Marke wurde ein Bereich überwunden, der in der Vergangenheit mehrfach für scharfe Korrekturen gesorgt hatte. Diesmal war die Bewegung von starkem Volumen begleitet - ein Signal, dass Marktteilnehmer bereit sind, auch auf diesem hohen Niveau Kapital zu platzieren.

Technische Indikatoren zeigen überkaufte Situation

Technisch rückt nun die Zone um 120.000 US-Dollar ins Visier der Anleger. Sie könnte als frische Unterstützung dienen, falls es zu einem Rücksetzer kommt. Ein solcher Retest wäre aus Sicht vieler Analysten sogar wünschenswert, um den nächsten Schub vorzubereiten. Oberhalb dieser Marke liegt der Weg zum Allzeithoch offen, mit möglichen Zielen im Bereich zwischen 130.000 und 140.000 US-Dollar.

Kurzfristig mehren sich jedoch Anzeichen für eine Überkauft-Situation. Der RSI signalisiert sowohl auf Stunden- als auch auf Vier-Stunden-Basis eine gewisse Markterhitzung. Eine Verschnaufpause oder Konsolidierung wäre daher nicht ungewöhnlich und könnte neue Einstiegsgelegenheiten schaffen.

Altcoins dominieren Charts trotz Bitcoin-Stärke

Ethereum notiert derzeit über 4.250 US-Dollar, bleibt jedoch anfällig für Tests der 4.000er-Marke. Auch andere Altcoins zeigen positive Ansätze: XRP und Solana haben ihre kurzfristigen Abwärtstrends hinter sich gelassen, HBAR arbeitet sich stabil nach oben und könnte mittelfristig 0,40 bis 0,50 US-Dollar anvisieren. Coins wie Lido DAO und der Pump.fun Token steigern beide in den letzten 24 Stunden sogar mehr als 15 Prozent.

Für zusätzlichen Rückenwind sorgt eine politische Entscheidung aus den USA: Präsident Donald Trump hat per Executive Order Investitionen in Kryptowährungen innerhalb von 401(k)-Rentenplänen erlaubt. In diesen Programmen liegen rund 8,7 Billionen US-Dollar. Selbst eine kleine Kapitalallokation von 1 bis 5 Prozent könnte damit langfristig enorme Summen in den Kryptomarkt lenken.

Bitcoin Hyper sammelt über 8,3 Millionen Dollar im Presale

Parallel zum Bitcoin-Anstieg gewinnen auch neue Kryptowährungen an Traktion und steigern im Presale enorm - Bitcoin Hyper ($HYPER) hat als Layer 2 Version der ältesten Blockchain der Welt in seinem Presale schon mehr als 8,3 Millionen US-Dollar eingesammelt. Ein einzelner Großinvestor steuerte zuletzt rund 100.000 US-Dollar bei - ein deutliches Signal für institutionelles Interesse.

Die Besonderheit von Bitcoin Hyper liegt in der Verbindung von Solana Virtual Machine (SVM) und der Sicherheit der Bitcoin-Blockchain. Über ein spezielles Brückensystem wird BTC in das Netzwerk eingebracht, wo es als schnelle, programmierbare Variante in dezentralen Finanzanwendungen, im Gaming oder im NFT-Bereich eingesetzt werden kann. $HYPER übernimmt als Memecoin die Rolle des Gas-Tokens für Transaktionen und Smart Contracts, während der aktuelle Vorverkaufspreis bei 0,012625 US-Dollar liegt.

