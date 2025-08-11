Krypto-Experte warnt: Ethereum nur kurzfristig im Fokus der Anleger

Am Kryptomarkt sind wiedermal die Bullen los. Der Bitcoin-Kurs ist zum Wochenstart bereits auf 122.000 Dollar gestiegen und Ethereum steuert immer wieder die Marke von 4.300 Dollar an. Dabei zeichnet sich aktuell ein Trend an der Wall Street ab, der immer mehr Unternehmen dazu veranlasst, Ethereum zu kaufen. Ein Hype, der den $ETH-Kurs schnell auf neue Höchststände und auch in den 5-stelligen Bereich aufsteigen lassen könnte.

Experte sieht nur kurzfristige Gewinnumverteilung

Geht es nach Samson Mow, ist der aktuelle Trend zugunsten von Ethereum nur von kurzer Dauer. Mow ist Unternehmer im Krypto-Bereich und offenbar ein Bitcoin-Maximalist. Er warnt davor, dass Gewinne von Bitcoin jetzt zwar in Ethereum umgeschichtet werden, anschließend erwartet er aber, dass genau das Gegenteil wieder passieren wird.

Seiner Meinung nach werden mit den Ethereum-Gewinnen später wieder Bitcoin gekauft, da "niemand auf lange Sicht Ethereum halten will." Mow nennt keinen Zeitraum für seine Einschätzung, könnte grundsätzlich aber richtig liegen, da sich immer wieder zeigt, dass sich Bitcoin langfristig vom restlichen Kryptomarkt entkoppelt.

Ethereum könnte dennoch weiter stark performen

Das bedeutet aber keineswegs, dass Ethereum seine Gewinne nun bald wieder abgeben wird. Im Gegenteil, der aktuelle Hype könnte noch eine ganze Weile anhalten und den $ETH-Kurs weit über die 10.000 Dollar Marke treiben. Es ist gut denkbar, dass es in den nächsten 12 Monaten für Ethereum ähnlich weitergeht, wie man es in den letzten anderthalb Jahren bei Bitcoin beobachten konnte.

Ein beständiger Kapitalzufluss über die Spot Ethereum ETFs und auch über Unternehmen, die direkt selbst Ethereum kaufen, könnte den Kurs noch lange antreiben und Ethereum auch besser performen lassen als Bitcoin. Langfristig hängt der Erfolg von Ethereum aber eben doch wieder von vielen Faktoren ab, wobei auch die technische Entwicklung eine Rolle spielt. Bitcoin überzeugt dagegen als Wertspeicher durch seine Knappheit, auch ohne weitere Anwendungsfälle zu liefern.

Bitcoin Hyper verspricht deutlich höhere Renditen als Ethereum

Während Bitcoin und Ethereum ihren Wert im nächsten Jahr mehr als verdoppeln könnten, erwarten Analysten bei Bitcoin Hyper eine deutlich stärkere Kursentwicklung. Das liegt daran, dass Bitcoin Hyper nicht nur mit einem starken Anwendungsfall überzeugt, sondern Anleger hier auch noch die Möglichkeit haben, von Anfang an dabei zu sein, als hätte man Ethereum im Jahr 2015 gekauft.

Bitcoin Hyper bringt eine Layer 2 Chain auf den Markt, die auf Solana basiert und Bitcoin-Investoren anspricht. Wer seine Coins auf die neue Blockchain überträgt, soll dort alle Vorteile des Solana-Ökosystems nutzen können. Das Konzept begeistert Investoren und Analysten gleichermaßen, weshalb innerhalb kürzester Zeit über 8,3 Millionen Dollar im Vorverkauf umgesetzt wurden. Einige Experten halten einen Anstieg um bis zu 5.000 % für möglich.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.