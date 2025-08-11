XRP steigt auf 3,3 Dollar - Allzeithoch rückt in greifbare Nähe

XRP hat nach einer kurzen Konsolidierung am Unterstützungsbereich bei 3 US-Dollar wieder deutlich an Fahrt aufgenommen. Der jüngste Anstieg brachte den Kurs bis in die Zone um 3,3 US-Dollar, womit sich die Bullen derzeit klar im Vorteil befinden. Das Chartbild zeigt, dass die Käufer den Markt seit dem Rebound kontinuierlich dominieren, und mit dem nächsten markanten Widerstand bei 3,6 US-Dollar rückt auch das Allzeithoch in greifbare Nähe.

Technische Indikatoren sprechen für starken Aufwärtstrend

Technisch betrachtet, untermauern mehrere Indikatoren die aktuelle Aufwärtsbewegung. Der RSI verzeichnet höhere Hochs und signalisiert anhaltendes Momentum, während der MACD kurz vor einem bullischen Crossover steht. Ein bestätigtes Signal würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass XRP die nächsten Widerstände testet.

Die zentrale Unterstützung bleibt bei 3 und 2,7 US-Dollar. Ein Bruch darunter würde das positive Szenario abschwächen und möglicherweise eine Korrektur einleiten. Sollte XRP jedoch den aktuellen Aufwärtstrend beibehalten, könnte der Kurs mittelfristig sogar den Bereich um 4 US-Dollar anvisieren.

Ausbruch über 3,3 Dollar als Schlüssel für weitere Kursgewinne

Sollte XRP den Ausbruch über 3,3 US-Dollar nachhaltig schaffen, könnte die Kaufdynamik stark zunehmen. Erfahrungsgemäß reagieren Trader bei solchen Breakouts mit verstärktem Kaufvolumen, was den Kurs schnell in Richtung der psychologisch wichtigen 3,6 US-Dollar treiben könnte.

Dort dürfte es zunächst zu Gewinnmitnahmen kommen, bevor ein weiterer Impuls den Markt in den Bereich um 4 US-Dollar trägt. Im aktuell bullischen Umfeld kommen auch Memecoin-Liebhaber wieder vermehrt auf ihre Kosten, da eine mögliche Altcoin Season Potenziale für neue x100 Projekte bringt.

Maxi Doge Presale sammelt bereits über 600.000 Dollar ein

Maxi Doge ($MAXI) zeigt hier viel Potenzial - ein neu gestarteter Token vom Team hinter dem bekannten Pepu Coin, der damals im frühen Handel ein Vielfaches seines Presale-Preises erreichte. Maxi Doge ist ein reiner Memecoin ohne komplexes Ökosystem, dafür mit hohem Spekulationscharakter. Der Presale ist erst vor kurzem gestartet, hat aber bereits mehr als 600.000 US-Dollar eingesammelt.

Interessant ist das gestaffelte Preismodell: Frühkäufer sichern sich die Token zum niedrigsten Kurs, bevor es in den nächsten Presale-Stufen teurer wird. Neben potenziellen Kursgewinnen sind Staking-Optionen, Airdrops und Community-Events geplant, die das Projekt in der Anfangsphase begleiten. Ein weiterer Anreiz ist die geplante Listung auf größeren Börsen nach Abschluss des Presales, was erfahrungsgemäß zu einer erhöhten Marktaktivität führt.

Direkt zur Maxi Doge Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.