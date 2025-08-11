EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Nagarro SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Nagarro SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025
Ort: https://www.nagarro.com/de/investor-relations/financial-reports-and-publications
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025
Ort: https://www.nagarro.com/en/investor-relations/financial-reports-and-publications
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nagarro SE
|Baierbrunner Straße 15
|81379 München
|Deutschland
|Internet:
|www.nagarro.com
