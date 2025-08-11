Bitcoin bei 121.700 Dollar: Coinbase-Indikator warnt vor Pump-and-Dump

Der Bitcoin-Markt startet mit klarer Stärke in die neue Handelswoche. Innerhalb von 24 Stunden legte der Kurs rund drei Prozent zu und wird derzeit bei etwa 121.700 US-Dollar gehandelt. Zwischenzeitlich stieg der Preis sogar über 122.000 US-Dollar und liegt damit nur rund ein Prozent unter dem bisherigen Allzeithoch. Dieses Umfeld signalisiert weiterhin starkes bullisches Momentum. Dennoch stellt sich die Frage, ob nun direkt ein neues Rekordhoch folgt oder zuvor eine Korrektur einsetzt.

Coinbase Premium Gap sendet deutliches Warnsignal

Die Coinbase Premium Gap misst den Preisunterschied für Bitcoin zwischen Coinbase und internationalen Börsen wie Binance. Positive Werte deuten oft auf starke US-Kaufnachfrage hin, während negative Werte auf Verkaufsdruck aus den USA hindeuten. Aktuell ist der Indikator ins Negative gedreht - ein potenzielles Warnsignal. Historisch hat ein solcher Umschwung häufig kurzfristige Kursrücksetzer eingeläutet, da die Kaufdynamik aus dem US-Markt nachlässt und Gewinnmitnahmen einsetzen können.

Der Krypto-Analyst Maartunn verweist auf ein auffälliges Handelsmuster am heutigen Tag. Zunächst sprang der Bitcoin-Kurs innerhalb kurzer Zeit von 118.000 auf 122.000 US-Dollar - ausgelöst durch starke Käufe, mutmaßlich getrieben vom US-Markt. Direkt im Anschluss kippte jedoch der Coinbase Premium Index ins Negative, was oft auf Abverkäufe nach aggressiven Einkäufen hindeut. Für Maartunn ist dies ein klassisches Signal für ein "Pump-and-Dump"-Szenario.

Technische Analyse zeigt überkaufte Marktsituation

Im Tageschart bleibt der Aufwärtstrend bei Bitcoin klar intakt. Nach dem Rekordhoch vor rund einem Monat bei 123.000 US-Dollar folgte zunächst eine gesunde Korrektur, die bis in den Unterstützungsbereich zwischen 110.000 und 112.000 US-Dollar reichte. Dort setzte eine deutliche bullische Reaktion ein, die den Kurs in den vergangenen Wochen wieder in Richtung der Höchststände führte.

Im Stundenchart wird diese Entwicklung noch deutlicher: Seit Sonntag ist starker Kaufdruck zu beobachten, der den Preis bis über 122.000 US-Dollar trieb - begleitet von ungewöhnlich hohem Handelsvolumen für ein Wochenende. Allerdings signalisiert der RSI mit einem Wert um 90 inzwischen eine deutliche Überkauftheit. Kurzfristig wäre daher eine moderate Korrektur gesund, um Gewinnmitnahmen zu verarbeiten.

Bitcoin Hyper erreicht 8,3 Millionen Dollar im Presale

Stetige Aufwärtsdynamik bei Bitcoin und ein intakter Bullenmarkt schaffen derweil ein Umfeld, in dem auch Projekte aus dem erweiterten Bitcoin-Ökosystem profitieren können. Bitcoin Hyper positioniert sich hier als technologische Schnittstelle, die das Einsatzspektrum von Bitcoin entscheidend erweitern will. Das Projekt kombiniert die Stabilität und Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks mit den hohen Geschwindigkeiten und flexiblen Funktionen der Solana Virtual Machine (SVM).

Das technische Fundament bildet eine mehrstufige Layer-2-Architektur mit einer dezentralen Bridge, die native Bitcoin in einen tokenisierten Standard überführt. Das Interesse ist bereits in der Frühphase beachtlich, denn im laufenden Vorverkauf konnte das Projekt ein Volumen von über 8,3 Millionen US-Dollar mobilisieren. Für den Erwerb von HYPER im Presale wird zunächst die Verbindung des eigenen Wallets mit der offiziellen Website hergestellt, gefolgt vom Tausch gängiger Kryptowährungen gegen HYPER.

