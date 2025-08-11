EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Brockhaus Technologies AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Brockhaus Technologies AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025
Ort: http://ir.brockhaus-technologies.com/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025
Ort: http:////ir.brockhaus-technologies.com/en/publications
