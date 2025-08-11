NEW YORK (dpa-AFX) - Vor wichtigen Ereignissen aus Wirtschaft und Politik im Lauf der Woche haben sich am Montag die Anleger am US-Aktienmarkt zurückgehalten. Die wichtigsten Indizes schlossen schwächer. In der Vorwoche hatten sie klare Gewinne verbucht.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gab zum Handelsende um 0,45 Prozent auf 43.975,09 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,36 Prozent auf 23.526,63 Punkte, nachdem zuvor ein moderater Zuwachs für ein Rekordhoch gereicht hatte.

Der S&P 500 verlor 0,25 Prozent auf 6.373,45 Zähler. Für den marktbreiten Index hoben die Strategen der Bank Citigroup ihr Kursziel von 6.300 auf 6.600 Punkte an. Steuersenkungen dürften die negativen Auswirkungen der Zölle auf US-Unternehmen ausgleichen, hieß es.

Am Dienstag achten Investoren auf frische Inflationsdaten aus den USA. Diese haben große Bedeutung mit Blick auf die Frage, ob die Notenbank Fed den Leitzins im September senken wird. Weitere Anstiege der Gesamtinflationsrate wie auch der Kerninflationsrate ohne Energie und Lebensmittel würden erwartet, hieß es von Helaba-Analysten. Darin dürfte sich auch der preistreibende Einfluss erhöhter Zölle niederschlagen.

Am Freitag steht das Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Bundesstaat Alaska auf der Agenda. Beide wollen über eine mögliche Friedenslösung im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verhandeln. Vor dem Treffen mit dem Kremlchef stellte Trump aber klar, dass sie kein Abkommen zum Ukraine-Krieg abschließen werden./ajx/he

