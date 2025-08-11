Bitcoin kann deshalb bald weniger wert als andere Coins sein

Es scheint sich auf dem Krypto-Markt schon fast zu einem Dogma entwickelt zu haben, dass Bitcoin die führende Kryptowährung ist. Ähnliches dachten einige über Pump.Fun und Dogecoin, ehe diese zumindest temporär von den Neuaufsteigern Let's Bonk und Official Trump überholt werden konnten. Bald könnte dies auch auf Bitcoin zutreffen, sofern sich nicht einiges für die Kryptowährung ändert. Erfahren Sie nun mehr über die Zukunft von BTC und mögliche Gewinner.

Bitcoin ist eigentlich viel zu hoch bewertet

Bei Bitcoin handelt es sich mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 2,38 Bio. USD noch immer um die mit Abstand am höchsten bewertete Kryptowährung. Allerdings könnte sich dies schon bald ändern, wenn sich mehr über die Gründe dafür bewusst sind.

So wurde die Blockchain bereits im Jahr 2009 gestartet. Allerdings hat sie trotz einiger Optimierungen und Ergänzungen bisher im Vergleich zu anderen Ökosystemen nur marginale Entwicklungsfortschritte verzeichnet.

Während Ethereum seine Energieeffizienz durch die Umstellung auf PoS sowie durch weitere Maßnahmen die Gebühren und Geschwindigkeit verbessert hat, benötigt Bitcoin noch immer mindestens rund 10 Minuten für die Bearbeitung einer Transaktion. Ebenso fallen die Gebühren mit 0,91 USD gegenüber 0,008 USD von Solana deutlich höher aus.

Mit gerade einmal 7 TPS pro Transaktionen kann Bitcoin bei weitem nicht mit modernen Zahlungsdienstleistern wie Visa und seinen 65.000 TPS mithalten. Daher eignet sich die Blockchain auch nicht dafür, um den gesamten Finanzsektor abzubilden, der deutlich mehr als nur Kreditkartenzahlungsströme umfasst.

Bitcoin-Verteilung | Quelle: Bitinfocharts

Ein weiterer Nachteil von Bitcoin ist die ungleichmäßige Verteilung der Coins. Denn 87,88 % der Gesamtversorgung werden von gerade 21,03 % der Adressen gehalten, die natürlich wie ein Kult voller Bitcoin-Maximalisten mit jeder Menge Kapital genau diese Glaubensgemeinschaft fördern, um selbst immer reicher zu werden. Zudem sollen sich 85 % der Bitcoin außerhalb der Kontrolle der Institutionen befinden, was diese Annahme noch einmal mehr bestätigt.

Auch die reine Knappheit von 21 Mio. BTC sorgt noch nicht automatisch für einen hohen Wert. Denn auch eine unästhetische Kritzelei auf einem Stück Papier kann selten sein, jedoch dadurch nicht unbedingt einen Wert erhalten. Förderlich ist hingegen nur dann, wenn auch ein entsprechendes Vertrauen und eine Nachfrage vorhanden sind - die jedoch gegeben sind.

Einige Gründe sprechen für den hohen Wert von Bitcoin

Dennoch kommt Bitcoin weiterhin mit 23.113 Nodes auf das dezentralste und daher auch sicherste Netzwerk. Hinzu kommen laut Schätzungen Zehntausende privater Nodes, was somit deutlich mehr als die 10.938 von Ethereum oder die 6.358 von Solana sind. Zudem erreicht Bitcoin mit 952.703.982,52 TH/s die höchste Hashleistung aller Chains.

Laut dem Strategen und Bitcoin-Skeptiker Prof. Dr. Christian Rieck sei das stärkste Argument für BTC, wenn sich dieser zur besten Handelsinfrastruktur durch Netzwerkeffekte entwickelt. Bisher lässt diese jedoch noch zu wünschen übrig, was somit laut Rieck den Wert von BTC gefährden kann.

Aber auch das Erfüllen von zusätzlichen Funktionen würde der Stratege als eine Möglichkeit ansehen, um den hohen Preis von Bitcoin zu rechtfertigen. Allerdings seien diese laut ihm bisher noch nicht erfüllt.

Daher hält er es sogar für möglich, dass Bitcoin ausstirbt. Andernfalls erwartet er, dass BTC jährlich nur noch um die Inflationsrate wächst, Fiats als Währung verdrängt (wobei es laut ihm nicht BTC sein muss) oder eine stationär spekulative Blase ausgebildet wird.

Allerdings sind dem Strategen vermutlich die neuesten Entwicklungen des Bitcoin-Ökosystems entgangen, zumal das Video bereits vor rund einem Jahr erschienen ist. Seitdem hat sich einiges auf dem Markt getan, wie die neue Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper eindrucksvoll mit ihrem Presale gezeigt hat.

Bitcoin Hyper ist das Upgrade, welches Bitcoin um die wichtigen Funktionen ergänzt

Das Team von Bitcoin Hyper hat eine neue Skalierungs- und Funktionsebene für die Bitcoin-Layer-1 entwickelt, die unmittelbar auf dieser aufbaut und die führende Kryptowährung in dieses einbindet. Damit wird BTC nicht nur ein passiver Wertspeicher, sondern ein aktives Web3-Asset, das zahlreiche Anwendungen, Coins und mehr antreiben kann.

Somit wird die von Rieck gewünschte Bitcoin-Infrastruktur bereitgestellt, welche die höheren Bewertungen rechtfertigt. Diese ist zudem mithilfe der SVM deutlich leistungsfähiger, wobei Transaktionen in Millisekunden ausgeführt werden, während die Gebühren bei unter einem Cent liegen und eine Bandbreite für weitere Sektoren bereitgestellt wird.

Damit treffen eine hervorragende Sicherheit und Liquidität auf eine exzellente Skalierbarkeit und Funktionalität. Über die Netzwerkeffekte und die Entwickler-Förderungsprogramme könnte Bitcoin Hyper schnell eine große Verbreitung erlangen und höhere Bitcoin-Bewertungen rechtfertigen, wovon auch der eigene HYPER-Coin profitiert.

Dieser treibt das Ökosystem an, wird für Belohnungen, Gebühren, Staking, Zuschüsse, Governance und mehr verwendet. Je stärker das Netzwerk genutzt wird, umso höher fallen die Burnings aus, um damit den Wert des eigenen Tokens zu fördern. Noch für 2 Tage kann er für 0,01265 USD im Presale gekauft werden.

