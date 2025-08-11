Freiburg (ots) -
Wie wäre es, wenn alle beteiligten Anbieter ein Gemeinschaftsunternehmen gründen, das eine einheitliche und sichere digitale Buchung und Kontrolle sicherstellt? Diese Zentralisierung ist auch deshalb zu empfehlen, weil eine bequeme und zuverlässige Mobilität der Zukunft, bei der das private Auto möglichst selten genutzt wird, ohnehin nur gelingen kann, wenn mit einer einzigen App alle Verkehrsmittel gebucht werden können. https://mehr.bz/khs224q
