Vancouver, British Columbia, 11. August 2025 / IRW-Press / EMX Royalty Corporation (NYSE American: EMX, TSX Venture: EMX) (das "Unternehmen" oder "EMX") freut sich, die Ergebnisse für die sechs Monate zum 30. Juni 2025 bekannt zu geben (alle Beträge in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben). EMX erzielte Einnahmen und sonstige Erträge in Höhe von 14,7 Millionen $, bereinigte Royalty-Einnahmen#_edn1 in Höhe von 19,0 Millionen $ und ein bereinigtes EBITDA1 von 12,1 Millionen $.

Dave Cole, CEO von EMX, erklärte: "In der ersten Hälfte des Jahres 2025 konnten wir ein Wachstum bei den bereinigten Royalty-Einnahmen und beim bereinigten EBITDA erzielen und unsere Finanzlage durch diszipliniertes Kapitalmanagement und gezielte Aktienrückkäufe stärken. Angesichts steigender Rohstoffpreise und wachsender Einnahmen haben wir unsere Umsatzprognose für 2025 angehoben und werden unsere Dynamik in der zweiten Jahreshälfte 2025 fortsetzen."

Wichtigste Finanzergebnisse des 2. Quartals 2025

- Bereinigte Royalty-Einnahmen1 in Höhe von 8,2 Millionen $, ähnlich wie im Vergleichsquartal

- Der bereinigte Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit1 stieg um 570 % auf 9,0 Mio. $ gegenüber dem Vergleichsquartal, was in erster Linie auf die Einziehung von 6,9 Mio. $ und 1,5 Mio. $ an aufgeschobenen Zahlungen von AbraSilver Resources und Aftermath Silver zurückzuführen ist

- Bereinigtes EBITDA1 in Höhe von 4,9 Millionen $, ähnlich wie im Vergleichsquartal, was eine starke Cashflow-Umwandlung belegt, und

- Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von 17,2 Millionen $ zum 30. Juni 2025 und ein Working Capital in Höhe von 30,2 Millionen $, was die finanzielle Flexibilität für Wachstum demonstriert

Zusammenfassung der wichtigsten Finanzkennzahlen für den Zeitraum zum 30. Juni 2025 und 2024:

Drei Monate zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni (In Tausend) 2025 2024 2025 2024 Gewinn- und Verlustrechnung Umsatzerlöse und sonstige Erträge $ 6.239 $ 6.005 $ 14.661 $ 12.245 Allgemeine und administrative Kosten (1.616) (1.694) (3.786) (3.842) Kosten für Generierung von Royalties und Projektbewertung, netto (2.176) (2.907) (4.678) (5.841) Nettogewinn (Verlust) $ 642 $ (4.022) $ 1.902 $ (6.249) Kapitalflussrechnung Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit $ 6.892 $ (514) $ 8.181 $ 513 Nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen1 Bereinigte Umsatzerlöse und sonstige Erträge $ 8.686 $ 8.758 $ 20.114 $ 17.051 Bereinigte Royalty-Einnahmen $ 8.214 $ 7.836 $ 18.965 $ 15.493 Bereinigter Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit $ 8.978 $ 1.341 $ 11.884 $ 4.002 EBITDA $ 3.065 $ (981) $ 7.957 $ 268 Bereinigtes EBITDA $ 4.949 $ 4.639 $ 12.050 $ 7.862 Verkaufte GEOs 2.505 3.352 6.261 7.047

Wichtige strategische Entwicklungen

In den drei Monaten zum 30. Juni 2025 und im Zeitraum nach Quartalsende hat EMX mehrere wichtige Transaktionen abgeschlossen, die zeigen, dass unsere auf zusätzliches Umsatzwachstum und ein diszipliniertes Kapitalmanagement ausgerichtete Strategie aufgeht. Zu diesen wichtigen Entwicklungen gehören:

- Im April 2025 leistete das Unternehmen eine vorzeitige Zahlung von 10,0 Millionen $ zur Tilgung der von Franco-Nevada bereitgestellten Kreditfazilität, wodurch sich der ausstehende Kapitalbetrag von 35,0 Millionen $ auf 25,0 Millionen $ verringerte

- Im April 2025 erhielt das Unternehmen von AbraSilver Resource Corp. eine vorzeitige Zahlung für die Liegenschaft Diablillos in Höhe von insgesamt 6,9 Mio. $

- Im Juni 2025 erhielt das Unternehmen eine vorzeitige Zahlung für die Liegenschaft Berenguela von Aftermath Silver Ltd. in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. $

- Das Unternehmen gab den Verkauf seiner nordischen Betriebsplattform an First Nordic Metals Corporation bekannt, einen aktuellen Partner von EMX und Betreiber mehrerer EMX-Lizenzliegenschaften in Schweden und Finnland. Diese strategische Veräußerung umfasst die Infrastruktur, die Explorationsausrüstung und die Mitarbeiter von EMX in den nordischen Ländern

- Das Unternehmen hat in Marokko eine Vereinbarung über eine Explorationsallianz mit Avesoro Morocco Limited ("Avesoro") geschlossen, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Avesoro Holdings LTD, einem privaten mittelständischen Goldproduzenten mit Schwerpunkt in Westafrika. In Marokko werden EMX und Avesoro gemeinsam ein Portfolio von Explorationsprojekten weiterentwickeln, das EMX zusammengestellt hat, und gemeinsam nach neuen Möglichkeiten suchen. Avesoro wird die Aktivitäten der Allianz vollständig finanzieren, darunter die Weiterentwicklung bestimmter Projekte im marokkanischen Portfolio von EMX sowie neuer Projekte, die von der Allianz für eine Übernahme identifiziert wurden, und

- Das Unternehmen hat im Laufe des Quartals ein neues NCIB-Programm [NCIB = Normal Course Issuer Bid = Aktienrückkaufprogramm] gestartet, das den Rückkauf und die Einziehung von 5.440.027 Stammaktien über einen Zeitraum von 12 Monaten ermöglicht. Wir haben im Laufe des Quartals 1.202.168 Aktien zu Gesamtkosten von 2,6 Mio. $ zurückgekauft und eingezogen. Nach Ablauf des Berichtszeitraums hat das Unternehmen im Rahmen des neuen NCIB 400.929 Stammaktien zu Gesamtkosten von 1,2 Mio. $ zurückgekauft

Ausblick

Aktualisierte Prognose für 2025

Weitere Einzelheiten zu unseren Prognosen finden Sie unter "Zukunftsgerichtete Aussagen" weiter unten.

Aktualisierte Prognose für 2025[ii] Ursprüngliche Prognose für 2025[iii] GEO-Umsatz[iv] 10.500 bis 12.000 10.000 bis 12.000 Bereinigte Royalty-Einnahmen3 30.000.000 $ bis 35.000.000 $ 26.000.000 $ bis 32.000.000 $ Optionen und sonstige Erträge aus Liegenschaften 1.000.000 $ bis 2.000.000 $ 1.000.000 $ bis 2.000.000 $

Auf der Grundlage der bestehenden Royalties des Unternehmens und der von seinen Vertragspartnern verfügbaren Informationen erwarten wir nun für 2025 einen GEO-Absatz3 zwischen 10.500 und 12.000 GEOs und bereinigte Royalty-Einnahmen3 zwischen 30.000.000 $ und 35.000.000 $. Der gegenüber der ursprünglichen Prognose verzeichnete Anstieg der erwarteten bereinigten Royalties ist auf den bislang im Jahr 2025 verzeichneten deutlichen Anstieg der Metallpreise zurückzuführen.

Die Prognose basiert auf öffentlichen Prognosen, sonstigen Angaben der Eigentümer und Betreiber unserer Vermögenswerte, der historischen Performance und den Kenntnissen des Managements über die zugrunde liegenden produzierenden Vermögenswerte. Darüber hinaus kann das Unternehmen Informationen von den Eigentümern und Betreibern der Liegenschaften erhalten, die das Unternehmen gemäß der zugrunde liegenden Vereinbarung nicht veröffentlichen darf oder die nicht in Übereinstimmung mit den kanadischen Offenlegungsstandards, einschließlich National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"), erstellt wurden.

Kapitalmanagement

Für 2025 ist EMX weiterhin der Ansicht, dass das Kapitalmanagement für den Erfolg des Unternehmens von entscheidender Bedeutung ist, und hält daher an den folgenden Zielen für die Kapitalallokation für 2025 fest:

- Verringerung der Betriebsausgaben um etwa 20 % im Vergleich zu 2024, in erster Linie infolge eines Rückgangs der generativen Aufwendungen, die vor allem auf die zweite Hälfte des Jahres 2025 entfallen

- Fortgesetzte Kapitalrückführung durch unser erneuertes Aktienrückkaufprogramm im Jahr 2025

- Umsetzung einer maßvollen und konsequenten Schuldentilgungsstrategie, und

- Bewertung einer potenziellen revolvierenden Kreditfazilität, die EMX zur Finanzierung von Royalty-Käufen zur Verfügung steht

Wachstum des Portfolios

Die kurz- und langfristigen Wachstumstreiber für den Cashflow werden die wesentlichen produzierenden Assets bei Caserones in Chile und Timok in Serbien sein. Lundin Mining Corporation ("Lundin") hat bei Caserones ein Explorationsprogramm aufgenommen, das auf die Erweiterung der Mineralressourcen und -reserven abzielt, während gleichzeitig eine Steigerung der Durchsatzleistung der Anlage angestrebt wird. Bei Timok setzt Zijin Mining Group Co. ("Zijin") die Erschließung des porphyrischen Block-Bruchbauprojekts Lower Zone und die Produktion aus der hochgradigen Upper Zone fort. Zijin gab vor Kurzem auch die Entdeckung der hochgradigen Kupfer-Gold-Lagerstätte Malka Golaja südlich der Mine Cukaru Peki, auf dem Gelände, das Gegenstand der Royalties von EMX ist, bekannt. Eine Auswertung der aktuellen Satellitenbilder vom Konzessionsgebiet Brestovac, dem Standort der Mine Cukaru Peki, das Gegenstand der Royalty von EMX ist, zeigt umfangreiche Erschließungsaktivitäten mit neuen Bohrplattformen und zahlreichen Bohranlagen im südöstlichen Winkel des Konzessionsgebiets, wo sich Malka Golaja befindet.

Wir gehen davon aus, dass der vor Kurzem angekündigte Erwerb einer Royalty auf das Konzessionsgebiet, das Standort der Kupfermine Chapi in Peru ist, für 10.000.000 $ ab 2026 zu den Royalty-Einnahmen beitragen wird. Wir freuen uns über die Erweiterung unseres Portfolios um eine hochwertige Kupfer-Royalty, die über ein hervorragendes Erschließungs- und Explorationspotenzial verfügt und im ertragreichen Kupfer-Molybdän-Porphyr-Gürtel aus dem Paläozän und dem Eozän in Südperu liegt.

AbraSilver Resource Corp. treibt die Entwicklung von Diablillos in Argentinien weiter voran und gab bekannt, dass es davon ausgeht, die endgültige Machbarkeitsstudie bis zum ersten Quartal 2026 abschließen und in der zweiten Jahreshälfte 2026 eine Bauentscheidung treffen zu können und veröffentlichte im zweiten Quartal 2025 eine aktualisierte MRE.

Beim Graphit-Erschließungsprojekt Vittangi wurde kürzlich ein Berufungsverfahren zur Erteilung einer Abbaukonzession abgeschlossen, ein wichtiger Schritt im Genehmigungsverfahren für den Bergbau in Schweden. Die Talga Group verfügt nun über alle wichtigen Genehmigungen für ihre Mine Nunasvaara South, die Teil der größten und hochgradigsten JORC-klassifizierten Naturgraphitressource Europas ist. Der Oberste Gerichtshof Schwedens gab im April 2025 bekannt, dass er die Berufung gegen die Umweltgenehmigung für das Kupfer-Eisen-Silber-Erschließungsprojekt Viscaria nicht zulassen wird. Diese Entscheidung bedeutet, dass die Umweltgenehmigung von Viscaria nicht mehr angefochten werden kann und somit Rechtskraft erlangt. Viscaria verfügt nun über alle Genehmigungen, um mit dem Bau des Industriegebiets, einschließlich der Anreicherungsanlage, zu beginnen und den Betrieb der Mine aufzunehmen. Diese Entwicklungen sind allesamt Beispiele für das Wertschöpfungspotenzial, das das globale Royalty-Portfolio von EMX bietet.

EMX ist gut positioniert, um neue Royalty- und Investmentchancen zu sondieren und zeitgleich eine ganze Reihe von Royalty-Generierungsprojekten weiter für Partnerschaften auszubauen. Nachdem das Unternehmen laufend Umsätze aus seinen produktiven Royalty-Beteiligungen und auch aus anderen Einnahmequellen wie Optionen, Royalty-Vorauszahlungen und Vorproduktionszahlungen in seinem internationalen Projekt-Portfolio erzielt, werden verschiedene Möglichkeiten der Kapitalumschichtung geprüft. Zu diesen Möglichkeiten zählen der direkte Erwerb von Royalties, die laufende organische Generierung von Royalties durch von Partnern finanzierte Projekte und ausgewählte strategische Investitionen.

Ergebnisse für die drei Monate zum 30. Juni 2025

Im zweiten Quartal 2025 verzeichnete das Unternehmen bereinigte Umsatzerlöse und sonstige Erträge1 in Höhe von 8,7 Millionen $ sowie bereinigte Royalty-Einnahmen#_edn5 in Höhe von 8,2 Millionen $, was einem Rückgang von 1 % und einer Steigerung von 5 % gegenüber dem zweiten Quartal 2024 entspricht. Der gegenüber 2024 verzeichnete Rückgang der GEOs ist auf das starke Engagement von EMX in kupferbasierten Vermögenswerten, insbesondere Caserones und Timok, zurückzuführen. Angesichts der relativ stabilen Kupferpreise wird sich ein deutlicher Anstieg der Goldpreise negativ auf die GEOs eines kupferbasierten Vermögenswerts auswirken.

Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der verkauften GEOs1 und der bereinigten Royalty-Einnahmen1 für die drei Monate zum 30. Juni 2025 bzw. 2024:

2025 2024 (In Tausend) Verkaufte GEOs Umsatz (in Tsd. Dollar) Verkaufte GEOs Umsatz (in Tsd. Dollar) Gediktepe 588 1.928 772 1.806 Caserones 746 $ 2.447 1.178 $ 2.753 Timok 496 1.625 678 1.586 Leeville 431 1.412 508 1.187 Andere produzierende Assets 221 725 204 478 Royalty-Vorauszahlungen 23 77 11 26 Bereinigte Royalty-Einnahmen 2.505 $ 8.214 3.352 $ 7.836

Ergebnisse für die sechs Monate zum 30. Juni 2025

Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen 20,1 Mio. $ bzw. 19,0 Mio. $ an bereinigten Umsätzen und sonstigen Erträgen1 sowie bereinigte Royalty-Einnahmen1, was einem Anstieg von 18 % bzw. 22 % gegenüber 2024 entspricht. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf einen Anstieg der Royalties aus Gediktepe um 1,4 Mio. $ und einen Anstieg des Anteils des Unternehmens an den Royalties aus Caserones um 0,6 Mio. $ im Vergleich zu 2024 zurückzuführen.

Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der verkauften GEOs1 und der bereinigten Royalties1 für die sechs Monate, die am 30. Juni 2025 und 2024 endeten:

2025 2024 (In Tausend) Verkaufte GEOs Umsatz (in Tsd. Dollar) Verkaufte GEOs Umsatz (in Tsd. Dollar) Gediktepe 2.092 6.233 2.216 4.796 Caserones 1.796 $ 5.453 2.168 $ 4.806 Timok 1.049 3.208 1.290 2.853 Leeville 748 2.322 925 2.051 Andere produzierende Assets 511 1.555 336 750 Royalty-Vorauszahlungen 64 194 113 237 Bereinigte Royalty-Einnahmen 6.261 $ 18.965 7.047 $ 15.493

Informationen für Aktionäre - Der Jahresabschluss des Unternehmens ist auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca, auf der Website der U.S. Securities and Exchange Commission EDGAR unter www.sec.gov und auf der Website von EMX unter http://www.EMXroyalty.com verfügbar. Die Finanzergebnisse wurden gemäß den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen International Financial Reporting Standards erstellt.

Über EMX - EMX ist ein Royalty-Unternehmen für Edel- und Basismetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel "EMX" notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David M. Cole

President und CEO

Tel: (303) 973-8585

mailto:Dave@EMXroyalty.com

Stefan Wenger

Chief Financial Officer

Tel: (303) 973-8585

mailto:SWenger@EMXroyalty.com

Isabel Belger

Investor Relations

Tel: +49 178 4909039

IBelger@EMXroyalty.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Unternehmens hinsichtlich seiner zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können Aussagen über den zukünftigen Preis von Kupfer, Gold und anderen Metallen, die Schätzung von Mineralreserven und Mineralressourcen, die Realisierung von Mineralreservenschätzungen, den Zeitplan und den Umfang der geschätzten zukünftigen Produktion, die Wachstumsstrategie des Unternehmens und die Erwartungen hinsichtlich der Prognosen für 2025 und der zukünftigen Aussichten, einschließlich der Umsatz- und GEO-Schätzungen, den erwarteten Rückgang der Betriebsausgaben, die Rückzahlung ausstehender Schulden und deren Zeitplan, den Erwerb zusätzlicher Royalties und Royalty-generierender Beteiligungen sowie andere Investitionsmöglichkeiten, den Kauf von Wertpapieren im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms des Unternehmens, die Explorations- und Erschließungspläne für die Royalty-Konzessionsgebiete des Unternehmens und der damit verbundene Zeitrahmen oder andere Aussagen, die keine Tatsachenaussagen sind, beinhalten. Jegliche Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, gekennzeichnet durch Wörter oder Phrasen wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "plant", "projiziert", "schätzt", "geht davon aus", "beabsichtigt", "Strategie", "Ziele", "Zielsetzungen", "potenziell", "möglich" oder Abwandlungen davon oder durch Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden "können", "könnten", "würden", "sollten", "dürften" oder "werden", bzw. durch die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke), sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von wesentlichen Annahmen, einschließlich der unten angeführten, die sich als wesentlich falsch erweisen könnten, einschließlich der Unterbrechung der Produktion auf einem der Mineralkonzessionsgebiete, an denen das Unternehmen eine Royalty oder eine andere Beteiligung hält; geschätzte Kapitalkosten, Betriebskosten, Produktion und wirtschaftliche Erträge; geschätzte Metallpreise (einschließlich der Schätzungen aus den Consensus Commodity Price Forecasts der CIBC Global Mining Group, die am 3. März und 1. Juli 2025 veröffentlicht wurden), Metallurgie, Abbaubarkeit, Marktfähigkeit und Betriebs- und Kapitalkosten, zusammen mit anderen Annahmen, die den Ressourcen- und Reservenschätzungen des Unternehmens zugrunde liegen; der erwarteten Fähigkeit der Betreiber der Konzessionsgebiete, an denen das Unternehmen eine Royalty oder eine andere Beteiligung hält, eine angemessene Infrastruktur zu vertretbaren Kosten zu entwickeln; der Annahme, dass alle erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen in Kraft bleiben oder wie erforderlich eingeholt werden, um die verschiedenen Konzessionsgebiete, an denen das Unternehmen beteiligt ist, zu betreiben, zu erschließen oder zu explorieren; und der Annahme, dass die Aktivitäten auf den Konzessionsgebieten, an denen das Unternehmen eine Royalty oder eine andere Beteiligung hält, nicht durch Erschließungs-, Betriebs- oder behördliche Risiken oder andere staatliche Maßnahmen nachteilig gestört oder behindert werden.

Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen unter anderem die Nichterteilung oder der Nichterhalt der erforderlichen Genehmigungen, Änderungen der Geschäftspläne und -strategien, Marktbedingungen, Aktienkurse, die bestmögliche Verwendung der verfügbaren Barmittel, Preisschwankungen bei Kupfer, Gold und anderen Rohstoffen, Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der geschätzten Produktion, Mineralreserven und -ressourcen und metallurgischen Ausbeuten, Betriebs- und Erschließungsrisiken im Bergbau in Bezug auf die Parteien, die Gold oder andere Rohstoffe produzieren, die das Unternehmen kaufen wird, regulatorische Beschränkungen, Aktivitäten von Regierungsbehörden (einschließlich Änderungen der Besteuerung), Währungsschwankungen, das globale Wirtschaftsklima, Verwässerung, Aktienkursschwankungen und Wettbewerb.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Auswirkungen allgemeiner geschäftlicher und wirtschaftlicher Bedingungen, die fehlende Kontrolle über die Bergbaubetriebe, von denen das Unternehmen Royalties erhält, und die Risiken im Zusammenhang mit diesen Bergbaubetrieben, einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit internationalen Betrieben, Regierungs- und Umweltvorschriften, tatsächliche Ergebnisse aktueller Explorationsaktivitäten, Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen und Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne, Risiken in Bezug auf die Marktfähigkeit von Mineralien, Schwankungen des Goldpreises und anderer Rohstoffe, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Aktienmarktvolatilität sowie jene Faktoren, die im Lagebericht (MD&A) des Unternehmens für das am 30. Juni 2025 endende Quartal und im zuletzt eingereichten Jahresinformationsblatt ("AIF") für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr erörtert wurden, können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Weitere Informationen über das Unternehmen, einschließlich der MD&A, des AIF und der Jahresabschlüsse des Unternehmens, sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der EDGAR-Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Zukunftsorientierte Finanzinformationen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsorientierte Finanzinformationen ("FOFI") im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung über die voraussichtlichen Betriebsergebnisse, die Finanzlage, die GEOs und die voraussichtlichen Royalty-Zahlungen enthalten, die auf Annahmen über zukünftige wirtschaftliche Bedingungen und Handlungsweisen beruhen und nicht in Form einer historischen Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder Kapitalflussrechnung dargestellt werden. Die FOFI wurden vom Management erstellt, um einen Ausblick auf die Aktivitäten und Ergebnisse des Unternehmens zu geben, und wurde auf der Grundlage einer Reihe von Annahmen erstellt, einschließlich der Annahmen, die unter den obigen Überschriften "Ausblick" und "Zukunftsgerichtete Aussagen" erörtert wurden, sowie Annahmen hinsichtlich der zukünftigen Metallpreise, der Schätzung der Mineralreserven und -ressourcen, der Realisierung der Mineralreservenschätzungen und des Zeitplans und der Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion. Das Management verfügt nicht über die finanziellen Annahmen, die bei der Erstellung der FOFI verwendet wurden, oder über die Gewissheit, dass diese Betriebsergebnisse erzielt werden, und dementsprechend sind die vollständigen finanziellen Auswirkungen nicht objektiv bestimmbar bzw. könnten dies zum relevanten Zeitpunkt der FOFI nicht gewesen sein.

Wichtig ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI auf bestimmten zusätzlichen Annahmen beruhen bzw. beruhen können, die das Management aufgrund der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für vernünftig hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen über: (i) die zukünftige Preisgestaltung von Metallen, (ii) die zukünftige Marktnachfrage und Trends in den Rechtsgebieten, in denen das Unternehmen oder die Bergbaubetreiber tätig sind, und (iii) die Betriebskosten und die Auswirkungen auf die Produktion der Royalty-Partner des Unternehmens. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI oder der Finanzausblick erheben nicht den Anspruch, die Finanzlage des Unternehmens in Übereinstimmung mit den IFRS darzustellen, und es kann nicht garantiert werden, dass sich die bei der Erstellung der FOFI getroffenen Annahmen als zutreffend erweisen. Die tatsächlichen Betriebsergebnisse des Unternehmens und die sich daraus ergebenden Finanzergebnisse werden wahrscheinlich von den Beträgen abweichen, die in der in einem solchen Dokument dargestellten Analyse aufgeführt sind, und solche Abweichungen können wesentlich sein (einschließlich des Eintretens unvorhergesehener Ereignisse, die nach der Erstellung der FOFI eintreten). Das Unternehmen und das Management sind der Ansicht, dass die FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurden, die die besten Schätzungen und Beurteilungen des Managements zum jeweiligen Zeitpunkt widerspiegelt. Da diese Informationen jedoch in hohem Maße subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, einschließlich der Risiken, die unter der obigen Überschrift "Zukunftsgerichtete Aussagen" und unter der Überschrift "Risk Factors" in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens erörtert werden, sollten die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI- oder Finanzprognosen nicht unbedingt als Indikator für zukünftige Ergebnisse angesehen werden.

Non-IFRS-Finanzkennzahlen

Das Unternehmen hat bestimmte Non-IFRS-Kennzahlen in diese Pressemitteilung aufgenommen, wie unten erläutert. EMX ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen, zusätzlich zu den konventionellen, nach IFRS erstellten Kennzahlen, den Anlegern eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Diese Non-IFRS-Kennzahlen sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Kennzahlen betrachtet werden. Diese Finanzkennzahlen haben keine nach IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher möglicherweise nicht mit denen anderer Emittenten vergleichbar.

Non-IFRS-Finanzkennzahlen werden in National Instrument 52-112 - Non-GAAP and Other Financial Measures Disclosure ("NI 52-112") als eine Finanzkennzahl definiert, die (a) die historische oder erwartete zukünftige finanzielle Performance, Finanzposition oder den Cashflow eines Unternehmens darstellt, (b) hinsichtlich ihrer Zusammensetzung einen Betrag ausschließt, der in der Zusammensetzung der am direktesten vergleichbaren finanziellen Kennzahl, die im primären Geschäftsbericht des Unternehmens angegeben wird, enthalten ist, oder einen Betrag einschließt, der aus dieser Zusammensetzung ausgeschlossen ist, (c) nicht im Geschäftsbericht des Unternehmens angegeben ist und (d) keine Kennzahl, kein Bruch, kein Prozentsatz oder eine ähnliche Darstellung ist. Eine Non-IFRS-Kennzahl wird gemäß NI 52-112 als eine Finanzkennzahl definiert, die (a) in Form eines Verhältnisses, eines Bruchs, eines Prozentsatzes oder einer ähnlichen Darstellung angegeben wird, (b) eine Non-IFRS-Finanzkennzahl als eine oder mehrere ihrer Komponenten enthält und (c) nicht im Geschäftsbericht angegeben ist.

In der folgenden Tabelle sind die Non-IFRS-Kennzahlen, ihre Definitionen, die am direktesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen und die Gründe warum das Unternehmen diese Kennzahlen verwendet, aufgeführt.

Non-IFRS-Kennzahl Definition Am direktesten vergleichbare IFRS-Kennzahl Warum wir die Maßnahme verwenden und warum sie für Investoren nützlich ist Bereinigte Einnahmen und sonstige Erträge Definiert als Umsatzerlöse und sonstige Einnahmen, einschließlich des Anteils des Unternehmens an den Royalties in Bezug auf die effektive Royalty des Unternehmens für Caserones. Umsatzerlöse und sonstige Erträge Das Unternehmen ist der Meinung, dass diese Kennzahlen die Einnahmen des Unternehmens im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit genauer darstellen, da die Anpassung darin besteht, die Einnahmen aus einem wesentlichen Vermögenswert zu berücksichtigen Bereinigte Royalty-Einnahmen Definiert als Royalty-Einnahmen einschließlich des Anteils des Unternehmens an den Royalty-Einnahmen in Bezug auf die effektive Royalty des Unternehmens für Caserones. Royalty-Einnahmen Bereinigter Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Definiert als Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit zuzüglich der Barausschüttungen im Zusammenhang mit der effektiven Royalty des Unternehmens für Caserones. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahl den Cashflow des Unternehmens aus der Geschäftstätigkeit genauer abbildet, da die Anpassung den Cashflow eines wesentlichen Vermögenswertes berücksichtigt. Unzen Goldäquivalente (GEOs) GEOs ist eine Non-IFRS-Kennzahl, die auf Royalties basiert und auf vierteljährlicher Basis berechnet wird, indem die bereinigten Royalty-Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis während des jeweiligen Quartals geteilt werden. Der Goldpreis wird auf der Grundlage des LBMA PM-Fix ermittelt. Für Zeiträume, die länger als ein Quartal dauern, werden die GEOs für jedes Quartal des Zeitraums summiert. Royalty-Einnahmen Das Unternehmen verwendet diese Kennzahl intern, um die zugrundeliegende Betriebsleistung des Royalty-Portfolios für die dargestellten Berichtszeiträume zu bewerten und um die Planung und Vorhersage zukünftiger Betriebsergebnisse zu unterstützen. EBITDA und bereinigtes EBITDA Das EBITDA stellt den Nettogewinn oder -verlust für den Zeitraum vor Einkommenssteueraufwand oder -erstattung, Abschreibungen auf materielle und immaterielle Vermögenswerte sowie Finanzierungskosten dar. Das bereinigte EBITDA ist die Summe aller Einnahmen aus der Caserones-Royalty abzüglich aller Kapitalerträge aus der Kapitalbeteiligung an SLM California (Inhaber der Caserones-Royalty). Darüber hinaus werden die Auswirkungen von Posten herausgerechnet, die nicht unsere zugrundeliegende Betriebsleistung widerspiegeln und nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Betriebsergebnisse sind. Dazu können gehören: Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, nicht realisierte und realisierte Gewinne und Verluste aus Kapitalanlagen, Abschreibungen von Vermögenswerten, Wertminderungen oder Rückbuchungen von Wertminderungen, Wechselkursgewinne oder -verluste und andere nicht zahlungswirksame oder einmalige Aufwendungen oder Rückflüsse. Gewinn oder Verlust vor Ertragssteuern Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das EBITDA und das bereinigte EBITDA von Investoren und Analysten als nützliche Indikatoren für unsere Betriebsleistung, unsere Fähigkeit, in Kapitalaufwendungen zu investieren, unsere Fähigkeit, Schulden aufzunehmen und zu bedienen, und auch als Bewertungsmaßstab verwendet werden. Working Capital Definiert als Umlaufvermögen abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten. Im Working Capital sind die zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte und die mit den zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten verbundenen Verbindlichkeiten nicht eingeschlossen. Umlaufvermögen, kurzfristige Verbindlichkeiten Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das Working Capital ein nützlicher Indikator für die Liquidität des Unternehmens ist.

Überleitung der bereinigten Umsatzerlöse und sonstigen Erträge und der bereinigten Royalty-Einnahmen:

In den drei und sechs Monaten zum 30. Juni 2025 bzw. 2024 hatte das Unternehmen die folgenden Quellen von Umsatzerlösen und sonstigen Einnahmen:

(In Tausend Dollar) Drei Monate zum 30. Juni Sechs Monate zu, 30. Juni 2025 2024 2025 2024 Royalty-Einnahmen $ 5.767 $ 5.083 $ 13.512 $ 10.687 Erträge aus Optionen und anderen Konzessionsgebieten 284 492 587 680 Zinserträge 188 430 562 878 Gesamteinnahmen und sonstige Erträge $ 6.239 $ 6.005 $ 14.661 $ 12.245

Es folgt die Überleitung der bereinigten Umsatzerlöse und sonstigen Erträge zu den bereinigten Royalty-Einnahmen:

Drei Monate zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni (In Tausend Dollar) 2025 2024 2025 2024 Umsatzerlöse und sonstige Erträge $ 6.239 $ 6.005 $ 14.661 $ 12.245 SLM California Royalty-Einnahmen $ 5.727 $ 6.442 $ 12.762 $ 11.247 Anteil des Unternehmens in % 42.7 42.7 42.7 42.7 Anteil des Unternehmens an den Royalty-Einnahmen $ 2.447 $ 2.753 $ 5.453 $ 4.806 Bereinigte Umsatzerlöse und sonstige Erträge $ 8.686 $ 8.758 $ 20.114 $ 17.051 Royalty-Einnahmen $ 5.767 $ 5.083 $ 13.512 $ 10.687 Anteil des Unternehmens an den Royalty-Einnahmen 2.447 2.753 5.453 4.806 Bereinigte Royalty-Einnahmen $ 8.214 $ 7.836 $ 18.965 $ 15.493

Abgleich bereinigter Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit:

Drei Monate zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni (In Tausend Dollar) 2025 2024 2025 2024 Mittelzufluss/(-abfluss) aus betrieblicher Tätigkeit $ 6.892 $ (514) $ 8.181 $ 513 Ausschüttungen von Royalties für Caserones 2.086 1.855 3.703 3.489 Bereinigter Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit $ 8.978 $ 1.341 $ 11.884 $ 4.002

Abgleich EBITDA und bereinigtes EBITDA:

Drei Monate zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni (In Tausend Dollar) 2025 2024 2025 2024 Einnahmen (Verlust) vor Einkommenssteuern $ 1.486 $ (3.430) $ 3.368 $ (5.665) Geschäftsausgaben 516 1.080 1.197 2.145 Abschreibungen und Steuern auf direkte Royalties 1.063 1.369 3.392 3.788 EBITDA $ 3.065 $ (981) $ 7.957 $ 268 Zurechenbarer Umsatz aus Royalties für Caserones 2.447 2.753 5.453 4.806 Kapitalerträge aus Investitionen in SLM California (1.334) (1.411) (3.014) (2.208) Zahlungen auf Aktienbasis 464 1.354 1.691 1.543 Ertrag aus der Neubewertung von Beteiligungen (720) (1.142) (1.466) (1.226) Verlust aus dem Verkauf marktfähiger Wertpapiere 550 1.535 896 1.946 Wechselkursertrag (-verlust) (413) 139 (620) 255 Verlust aus der Neubewertung von derivativen Verbindlichkeiten 400 66 562 107 Gewinn aus der Neubewertung von Forderungen, netto (176) - (176) - Sonstige Verluste 31 2.326 31 2.326 Wertberichtigung 635 - 736 45 Bereinigtes EBITDA $ 4.949 $ 4.639 $ 12.050 $ 7.862

Abgleich der GEOs:

Drei Monate zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni (In Tausend Dollar) 2025 2024 2025 2024 Bereinigte Royalty-Einnahmen $ 8.214 $ 7.836 $ 18.965 $ 15.493 Durchschnittlicher Goldpreis pro Unze $ 3.279 $ 2.338 $ 3.029 $ 2.198 GEOs insgesamt 2.505 3.352 6.261 7.047

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 Weitere Informationen zu den einzelnen nicht nach IFRS definierten Finanzkennzahlen finden Sie im Abschnitt "Nicht nach IFRS definierte Finanzkennzahlen" weiter unten und auf Seite 26 des MD&A für das zweite Quartal 2025. Diese nicht nach IFRS definierten Kennzahlen sind keine standardisierten Finanzkennzahlen gemäß dem Rechnungslegungsrahmen, der zur Erstellung der Finanzberichte verwendet wurde, auf die sich die Kennzahlen beziehen, und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Finanzkennzahlen anderer Emittenten vergleichbar.

#_ednref2 Angenommene Rohstoffpreise von 3.033 $/Unze Gold und 4,23 $/Pfund Kupfer auf Basis der am 1. Juli 2025 veröffentlichten Konsensprognosen für Rohstoffpreise ("Konsenspreise") der CIBC Global Mining Group, die das Unternehmen für die Zwecke der Prognose als zuverlässig erachtet.

#_ednref3 Angenommene Rohstoffpreise von 2.668 $/Unze Gold und 4,26 $/Pfund Kupfer auf Basis der am 3. März 2025 veröffentlichten Konsensprognosen für Rohstoffpreise ("Konsenspreise") der CIBC Global Mining Group, die das Unternehmen für die Zwecke der Prognose als zuverlässig erachtet.

#_ednref4 Weitere Informationen zu den einzelnen nicht IFRS-konformen Finanzkennzahlen finden Sie im Abschnitt "Nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen" weiter unten und auf Seite 26 des Lageberichts für das zweite Quartal 2025.

#_ednref5 Weitere Informationen zu den einzelnen nicht IFRS-konformen Finanzkennzahlen finden Sie im Abschnitt "Nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen" weiter unten und auf Seite 26 des Lageberichts für das zweite Quartal 2025.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80650Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80650&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA26873J1075Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19761902-emx-royalty-ergebnisse-2-quartal-2025-bekannt-prognose-2025-angehoben-deutlicher-anstieg-cashflows-laufender-geschaeftstaetigkeit