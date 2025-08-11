Die Übernahme bei About You (DE000A3CNK42) geht in die Schluss-Phase. Zalando-Tochter ABYxZAL Holding hat ihre Karten auf den Tisch gelegt und bietet den Minderheitsaktionären 6,50 Euro je Aktie. Das ist ein klares Signal: Der E-Commerce-Riese will die lästigen Streubesitzer loswerden. Zalando drückt aufs Tempo: Mit über 91 Prozent der Anteile ist ABYxZAL Holding bereits Herr im Hause. Die außerordentliche Hauptversammlung am 22. September soll nun den verschmelzungsrechtlichen Squeeze-out besiegeln. Der gerichtlich bestellte Prüfer hat bereits signalisiert, dass er die Angemessenheit der Barabfindung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
