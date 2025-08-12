Bitcoin wird 130.000 USD erreichen, aber zuerst erfolgt die HYPER-Erweiterung

Derzeit bewegt sich Bitcoin wieder in Richtung seines vorherigen Allzeithochs, nachdem er bereits die Marke von 120.000 USD erobert hat. Angetrieben werden die Bullen derzeit von dem politischen und makroökonomischen Optimismus sowie der HYPER-Erweiterung für die Bitcoin-Blockchain, welche den Aufschwung intensivieren kann.

Diese soll die schnellste Layer-2 für Bitcoin repräsentieren, weshalb sie auch eine so große Beliebtheit unter den Investoren erreicht hat. Somit konnte das Fundraising bisher schon eine Finanzierungssumme in Höhe von 8,49 Mio. USD erzielen und steuert in großen Schritten auf die Marke von 10 Mio. USD zu, die schon in den nächsten Stunden fallen kann.

Der Stablecoin ACT hat den an Fiatwährungen gebundenen Kryptowährungen mithilfe des US-Präsidenten Donald Trump den Weg geebnet. Ebenso wurden nun digitale Assets für die 401(k)-Rentenpläne der USA genehmigt, was den Markt belebt und auch für Bitcoin Hyper außerordentlich bullisch ist.

Bisher konnte sich BTC zu dem führenden Wertaufbewahrungsmittel unter den Kryptowährungen entwickeln, wobei er bald sogar Gold aufgrund der stärkeren Limitierung gefährlich werden kann. Bald soll sein Nutzen mithilfe der Solana Virtual Machine mit sehr schnellen Transaktionen und niedrigen Gebühren bedeutend erweitert werden.

Als Wertaufbewahrungsmittel hat Bitcoin einen soliden Anwendungsfall gefunden. Jedoch wurde er ursprünglich als eine digitale Währung erfunden. Aufgrund der niedrigen Geschwindigkeit und der höheren Gebühren konnte er sich in diesem Bereich bisher allerdings kaum durchsetzen.

Bitcoin Hyper überführt Bitcoin in die Zukunft

Die Skalierungslösung Bitcoin Hyper kann mithilfe einer eigenen Brücke zwischen BTC und seiner Layer-2 die Geschwindigkeit von Solana für Bitcoin zunutze machen. Dafür wird der Coin von der Bridge gesperrt und auf der anderen Seite eine gewrappte Bitcoin-Version herausgegeben.

Anschließend können die neuen Bitcoins die in dem Ökosystem von Bitcoin Hyper errichteten dApps antreiben sowie von der Kosteneffizienz und Geschwindigkeit profitieren, welche den Solana-Nutzern bereitgestellt wird.

Ebenso einfach gestaltet sich die Auszahlung der gesperrten Bitcoins, wofür die gewrappte Version vernichtet und die zuvor eingefrorenen Coins wieder auf der Bitcoin-Basisschicht freigegeben werden.

Bemerkenswert sind die Fortschritte des Projektes, denn die Entwicklung kommt schneller voran, als ursprünglich geplant wurde. So wurde erst kürzlich angekündigt, dass Bitcoin Hyper nun Solana-Anwendungen nativ mit seiner Rollup-Lösung ausführt:

"Entwickler können Verträge mit der Standard-Solana-CLI schreiben, bereitstellen und mit ihnen interagieren, angetrieben von einer maßgeschneiderten SVM-Laufzeit, die speziell für Bitcoins Ausführungsschicht entwickelt wurde. Es gibt hier keine Simulation oder Patchwork-Kompatibilität - das ist echte SVM-Ausführung auf einer Bitcoin-verankerten Rollup."

BTC und HYPER profitieren bald von Liquidität von 1,2 Bio. USD

Die neue Durchsetzungsverordnung von Donald Trump bezüglich der 401(k)-Rentenpläne ist eine besonders bullische Nachricht für Kryptoinvestoren. Denn diese kommen derzeit auf 12,2 Bio. USD, sodass nur ein Anteil von 10 % bereits 1,2 Bio. USD bedeutet, was angesichts der aktuellen 4 Bio. USD ein deutliches Plus wäre.

Berücksichtigt man auch den Kaufdruck durch die rekordverdächtigen Bitcoin-Spot-ETFs, die Milliardenkäufe der Bitcoin-Treasury-Unternehmen und die schnell schwindenden Börsenbestände, so deutet sich ein Angebotsschock an. Daher ist auch ein Bitcoin-Preis bis Jahresende in Höhe von 250.000 USD realistisch.

Profitieren können davon vor allem die günstigeren Projekte des Bitcoin-Ökosystems wie, Bitcoin Hyper.

Neben den politischen Erfolg und dem makro- und geopolitischen Hintergrund, der zu den Diversifizierungsvorteilen von Bitcoin beiträgt, gibt es ungeachtet der Korrelation mit den Aktien, welche vornehmlich in Bärenmärkten zu tragen kommt, auch den Faktor Adoption, der auf die schwachen Fiatwährungen zurückzuführen ist.

So repräsentieren Stablecoins eine Lösung für das Leben in einem Land, in dem die Währung praktisch ein Shitcoin ist. Schließlich werden diese im Verhältnis 1:1 von Fiatwährungen gedeckt, wobei es meist der US-Dollar ist. Deshalb können sie auch keinen höheren Wert erlangen und unterscheiden sich somit von Bitcoin.

Kritiker verweisen zwar auf die hohe Volatilität von BTC, jedoch ist diese aufgrund der längerfristig orientierten Institutionen zuletzt zurückgegangen, während der Preis weiterhin auf neue Höchststände zusteuert.

Bitcoin-Volatilität | Quelle: Bitbo

Warum die Ereignisse aus Bolivien so bullisch für HYPER sind

Die zunehmende Adoption von Kryptowährungen wie Stablecoins und Bitcoin macht sich vor allem in Ländern mit einer hohen Inflationsrate wie Bolivien bemerkbar, wo diese derzeit bei 25 % liegt. Da damit verheerende Auswirkungen für die Verbraucher und Unternehmen verbunden sind, suchen viele von ihnen nach Alternativen.

In Bolivien wurden im vergangenen Jahr die Kryptowährungen legalisiert, jedoch ist der US-Dollar nur über den Schwarzmarkt erhältlich. Deshalb haben die Stablecoins als Alternative eine so große Beliebtheit erlangt.

Neben den Stablecoins wird aber auch Bitcoin immer stärker für alltägliche Zahlungen verwendet. Dabei nutzen Importeure BTC, obwohl mit diesem Risiken aufgrund der Volatilität verbunden sind. Zuletzt ist auch die Anzahl der Personen deutlich gestiegen, welche Bitcoin für alltägliche Zahlungen wie eine Tasse Kaffee verwenden.

Die Notwendigkeit zwingt dabei zur Adoption. So hat Bloomberg einen Coffeeshop-Besitzer interviewt, welcher die Annahme von Bitcoin als eine Möglichkeit bezeichnete, um den Wert seiner Ersparnisse zu schützen und die Bürokratie abzulehnen.

Zwar zahlen noch immer die meisten Personen in der lokalen Währung, jedoch entscheidet sich eine wachsende Anzahl von ihnen für die Alternative Bitcoin, wie er Bloomberg berichtete:

"Ich bin nicht der Einzige, der Bitcoin verwendet", äußerte Salas. "Da drüben gibt es einen Friseur und ein Fitnessstudio, die ebenfalls Satoshis akzeptieren." Zudem ergänzte er, dass sie nicht nur praktisch, sondern auch eine Form der Rebellion wären.

"Für mich ist es ein Weg, den Wert meiner Ersparnisse zu bewahren, aber auch ein Weg, mich gegen das System und die Bürokratie aufzulehnen", sagt er.

Aufgrund der deutlich besseren Konditionen von Bitcoin Hyper ist zu erwarten, dass sich dieser in der nächsten Zeit verstärkt in Ländern wie Bolivien als attraktivere Alternative durchsetzen dürfte, weil Entwickler dApps und mehr für die Verbraucher entwickeln.

Da Fiatwährungen aufgrund des grenzenlosen Gelddruckens langfristig immer scheitern und bereits jetzt viele unter einer höheren Inflation leiden, ergibt sich für Bitcoin Hyper ein enormes Marktpotenzial.

Quelle: Bolivianische Zentralbank

Wale bekommen wegen Bitcoin Hyper FOMO

Vor wenigen Tagen wurde berichtet, dass ein Wal HYPER-Coins für 25,73 ETH oder umgerechnet 110.000 USD erworben hat. Dies ist ein weiteres Anzeichen, dass es sich bei der Skalierungslösung um etwas Großes handeln könnte, was man nicht verpassen will.

Für die Steigerung des Renditepotenzials stellt ein Investment während des Presales eine gute Lösung dar, weil der Coin somit noch nicht von den Börsen eingeführt wurde.

Die ungleiche Verteilung des Wissens über den Krypto-Markt führt dazu, dass diejenigen, welche sich auskennen, schon vor der Massenadoption in die vielversprechendsten Coins einsteigen, um sich in der Pole-Position für höhere Gewinne zu positionieren.

Darüber hinaus können Coins wie HYPER im Gegensatz zu Memecoins für den nötigen Nutzen sorgen, der für eine natürliche Nachfrage und somit eine Kursstütze sorgt.

Möglicherweise hat der Wal zuvor das Video des YouTubers Aiden Crypto gesehen, in welchem er den innovativen Ansatz von Bitcoin Hyper vorstellt. Zudem hält er es für möglich, dass der Coin einen Anstieg von 1.000x verzeichnet, womit man mit 1.000 USD bereits zum Millionär werden kann.

So kann man die HYPER-Coins während des Presales kaufen

Die viel gelobte digitale Geldbörse Best Wallet, die kürzlich von WalletConnect ausgezeichnet wurde, womit ihre erstklassige Benutzererfahrung, Sicherheit und fortschrittliche Technologie bestätigt werden, bietet den HYPER-Coin ebenfalls unter der Rubrik "Upcoming Tokens" an. Die App finden Sie in dem Google Play Store und dem Apple App Store.

Über diese können die Bestände schon während des Vorverkaufs im Portfolio berücksichtigt, die Coins beansprucht oder andere Dienste wie das Staking genutzt werden. Alternative können Sie die HYPER-Token ebenso über die Website des Projektes kaufen.

Dafür verbinden Sie mit dieser eine digitale Geldbörse. Danach werden SOL, ETH, USDT, USDC, BNB und mit Bankkarte ebenso Fiatwährungen akzeptiert.

Lassen Sie sich auch keine Ankündigungen von Bitcoin Hyper entgehen. Folgen Sie dem Projekt dafür idealerweise auf Telegram und X.

