Important milestones achieved: TOP-Silberproduzent - So geht energiegeladenes Wachstum!

Wer als Investor nach Wertschöpfung sucht, sollte sich den Namen "Endeavour Silver" ganz oben auf dem Wunschzettel notieren. Denn genau darauf zielt die Strategie des Silbermarkt-Players mit seiner Wachstumsdynamik ab.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Endeavour Silver Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Endeavour Silver. Ersteller: JS Research GmbH · Autor: Jörg Schulte · Vergütung über SRC · Erstveröffentlichung: 12.08.2025, 05:41 Europa/Berlin

auf welchen mächtig starken Touren Endeavour Silvers (WKN: A0DJ0N) Motor läuft, zeigen unter anderem die erstklassigen Ergebnisse aus dem ersten und zweiten Quartal 2025. Demnach produzierte Endeavour zwischen Januar und März 2025 sensationelle 1.205.793 Unzen Silber und 8.338 Unzen Gold für satte 1,9 Millionen Unzen Silberäquivalent (AgÄq).

Der Verkauf von 1.223.684 Unzen Silber und 8.538 Unzen Gold wiederum sorgte für Einnahmen von fetten 63,5 Mio. USD, bei realisierten Preisen von im Schnitt 31,99 USD pro Unze Silber und 2.903,- USD pro Unze Gold.

Damit legte sich Endeavour Silver ein komfortables Cash-Kissen von 64,7 Mio. USD und Betriebskapital von 14,8 Mio. USD zu. Das alles wohlgemerkt bei gestiegenen Explorationskosten für das kommende mexikanische Flaggschiff-Projekt "Terronera', dessen Bau sich aktuell in den letzten Zügen befindet.

Quelle: Endeavour Silver

Mit diesen grandiosen Ergebnissen unterstreicht Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) wieder einmal seine beeindruckende Widerstandsfähigkeit gegen beispielsweise leicht gestiegene Betriebs- und Cash-Kosten aufgrund eines geringeren Durchsatzes und weniger produzierter Silberunzen. Denn das konnte der clevere Silbermarkt-Stratege unter anderem durch höhere Goldverkäufe aus Nebenprodukten und dank gestiegener Gold- und Silberpreise zum größten Teil ausgleichen.

Auch Q2-2025 ganz im Zeichen dynamischen Wachstums!

Genau entschlossen wie in den ersten drei Monaten dieses Jahres setzte Endeavour seine energiegeladene Entwicklung auch im zweiten Quartal 2025 fort. Unterm Strich konnten grandiose 1.483.736 Silberunzen und satte 7.755 Goldunzen für eine Gesamtproduktion von 2,5 Millionen Unzen Silberäquivalent hergestellt werden. Dabei verlieh die Übernahme des peruanischen Power-Asses "Kolpa' Endeavours Edelmetall-Produktion einen zusätzlichen Schub, indem es sage und schreibe 805.032 Unzen Silberäquivalent zum Gesamtergebnis beisteuerte und damit starke Ergebnisse bei stabiler Durchsatzrate lieferte, die sowohl den historischen Ergebnissen wie auch den Erwartungen von Endeavours Managements entsprechen. Zudem zeigt "Kolpas' Beitrag, dass die nahtlose Integration der Anfang Mai gekauften Silbermine in Endeavours bestehendes Power-Portfolio erfolgreich voranschreitet, bei beachtlicher Effizienz der Abbau- und Verarbeitungsprozesse.

Quelle: Endeavour Silver

"Terronera'-Projekt schaltet auf Turbo!

Während Endeavour Silvers (WKN: A0DJ0N) mexikanische Mega-Minen "Guanaceví' und "Bolañito' verlässlich fette Unzen-Ausbeute liefern und dabei seit Anfang Mai vom peruanischen 1A-Asset "Kolpa' mit zusätzlicher Produktionspower unterstützt werden, arbeitet Endeavour Silver parallel dazu konzentriert daran, seine nächste Portfolio-Perle "Terronera' zu vollem Glanz zu verhelfen. Dabei nimmt das Unternehmen alle wichtigen Etappen hin zur kommerziellen Produktion mit Energie und Plan. Im Juli wurden insgesamt 57.080 Tonnen verarbeitet (durchschnittlich 1.841 Tonnen pro Tag (tpd)). Seit Abschluss der Inbetriebnahmephase liegt der Durchsatz aktuell bei 1.900-2.000 tpd.

Währenddessen erreichen die Silber- und Goldausbeuten durchschnittlich satte 71% bzw. 67% und die Verarbeitung von Material mit höherem Gehalt steht als nächstes auf dem Plan. Das nämlich würde die Ausbeuten nochmals erheblich steigern.

Um die nächste Turbo-Stufe in der Entwicklung seines nächsten Flaggschiff-Projekts in Mexiko noch stärker und schneller zu zünden, hat Endeavour über seine 100%-ige Tochtergesellschaft Terronera Precious Metals die im Oktober bekannt gegebene vorrangig besicherte Kreditfazilität um weitere 15 Mio. USD auf jetzt 135 Mio. USD erhöht. Mit diesem frischen Kapital kann die Inbetriebnahme von "Terronera' weiter beschleunigt und die geschätzte jährliche Produktion von phänomenalen 4 Millionen Unzen Silber und 38.000 Unzen Gold (7 Millionen Unzen Silberäquivalent) noch schneller vom Band laufen.

Quelle: Endeavour Silver

Das alles geschieht wohlgemerkt in Zeiten, wo das Silberdefizit in diesem Jahr mit 117,6 Millionen Unzen das fünfte Defizit-Jahr in Folge erleben wird, während der Preis für Silber in den ersten sechs Monaten 2025 um unglaubliche 25% zulegte und damit eine ebensolche Preisrallye hingelegt hat wie Gold (+ 26 im ersten Hj 2025) 1 .

Wohl dem, der - wie Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) - in solchen Silber-Hochzeiten sowohl mit laufender Silber- und Goldproduktion aus den Minen "Guanaceví' und "Bolañitos' wie auch mit bald in Betrieb gehenden Projekten wie "Terronera' das volle Aufwärtspotenzial dieser Preisrallye mitnehmen und sich prominent auf dem lukrativen Silbermarkt positionieren kann.

Bis zu 60 Mio. USD frische Liquidität aus At-the-Marke-Angebot für "Pitarrilla' und "Parral'!

Um seine ambitionierten Wachstumsziele über "Terronera' hinaus weiterzuverfolgen, hat Endeavour Silver kürzlich ein At-the-Marke-Angebot angekündigt. Damit könnte es sich in den nächsten zwei Jahren frisches Kapital von insgesamt bis zu 60 Mio. USD über den Verkauf von Stammaktien besorgen kann.

Dieses Geld soll vor allem in die weitere Entwicklung von Endeavours mexikanischen Wachstumsprojekten "Pitarlilla' und "Parral' fließen. "Pitarlilla' beispielsweise umfasst satte 4.950 Hektar, ist wohlgemerkt eines der weltweit größten Silberentwicklungsprojekte und bestens an eine bestehende moderne Infrastruktur angebunden.

Wie hochgradig "Pitarrillas'-Potenzial tatsächlich ist, davon haben die jüngsten Ergebnisse des dortigen Explorationsprogramms einen satten Vorgeschmack gegeben. Dabei konnten hochgradige Silber-, Zink- und Bleimineralisierungen erfolgreich durchschnitten werden, rekordverdächtige Resultate wie die 1.127 g/t Silber (Ag) über 2,08 m, 893 g/t Ag über 3,97 m und die 232 g/t Ag über 4,10 m von der "Casas Blancas'-Ader bestätigen dieses Power-Potenzial ebenso wie die beeindruckenden 2.481 g/t Ag über 1,03 m und die 307 g/t Ag über 5,22 m aus der Ader "Danna'.

Quelle: Endeavour Silver

Dazu gesellen sich erstklassige 221 g/t Ag über 2,34 m und 643 g/t über 1,51 m aus der Ader "Victoria', während die herausragenden 129 g/t Ag über satte 247 m vom "Manto-Pitarrilla'-Ziel den ersten krönenden Abschluss dieses bombastischen "Best-of' der jüngsten Bohrungen bilden und zudem weitere Bestätigungen für die Zuversicht in eine erhebliche Erweiterung der bestehenden Ressourcen liefern.

Quelle: Endeavour Silver

"Parral' schließlich ist nicht nur eines der zehn größten, silberreichen historischen Bergbaugebiete Mexikos, sondern beherbergt auch eine ehemals produzierende Mine. Bei seiner Exploration von "Parral' setzt Endeavour den Fokus vor allem auf die Bohrung von Zielen mit hoher Priorität und auf die Erhöhung der Ressourcen.

Produktionsziel für Gesamtjahr fest im Blick!

Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) blickt auf eine spannende Entwicklung der letzten Monate zurück und kann auch perspektivisch auf weiteres Mega-Wachstum hoffen. Das Erreichen der Produktionsprognose von 4,5 - 5,2 Millionen Unzen Silber und 31.000 - 34.000 Unzen Gold (7,0 - 7,9 Millionen Unzen Silberäquivalent) für das Gesamtjahr 2025 hat der energiegeladene "Mid-Tier'-Silberproduzent dabei weiterhin fest auf dem Radar und hat die ersten wichtigen Meilensteine in diese Richtung bereits auf sehr beeindruckende Art und Weise erreicht.

Nun gilt es, die Power-Parameter für die weitere Entwicklung zu definieren. Sowohl kürzlich erreichte wie auch für die Zukunft gesteckte Ziele ordnet Dan Dickson, CEO von Endeavour Silver, wie folgt ein:

"Wir haben zwei starke Quartale hingelegt, mit einer soliden Produktion und einem stabilen operativen Cash-Flow. Die nahtlose Integration von "Kolpa' in unser Portfolio schreitet sehr erfolgreich voran, sodass wir auch von dieser Seite weiteres Unzen-Wachstum erwarten können. Bei "Terronera' halten wir weiterhin direkten Kurs auf die kommerzielle Produktion. Mit "Pitarrilla' und "Parral' haben wir zudem zwei hochgradige Entwicklungsprojekte mit vielversprechenden Bohrergebnissen, die unsere Zuversicht in eine signifikante Erhöhung der bekannten Ressourcen weiter bestärken. Durch die Erhöhung unseres Kreditrahmens auf 135 Mio. USD und das "At-the-Market'-Angebot von bis zu 60 Mio. USD verschaffen wir uns schließlich auch finanziell ausreichende Ressourcen, um das volle Potenzial dieser drei außergewöhnlichen Projekte in vollem Maße zu heben."

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/endeavour-silver-on-track-to-become-a-senior-silver-producer/

Fazit: All on track…!

"Terronera' liefert - und das sichtbar. Mit 57.080 t im Juli (Ø 1.841 tpd) und einem aktuellen Durchsatz von 1.900-2.000 tpd seit Abschluss der Inbetriebnahme marschiert Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) klar Richtung Vollbetrieb. Die Ausbeuten von ~71% (Ag) / ~67% (Au) und die Ankündigung, höhergradiges Material als Nächstes zu verarbeiten, deuten auf den nächsten Produktivitätsschub hin.

Unterm Strich wächst nicht nur die Tonnage, sondern vor allem der Cashflow-Hebel - genau dann, wenn Silber strukturell Rückenwind hat. Für Anleger bedeutet das: operative Risiken nehmen ab, Visibilität und Upside zu. Wer die Story begleitet, hat jetzt eine selten gute Mischung aus sichtbarem "Ramp-up', bevorstehenden Effizienzgewinnen und Preishebel - ein Setup, das Raum für eine freundliche Neubewertung lässt.

Quellen: Endeavour Silver News Releases 05.08., 10.07., 08.07., 24.06.2025, eigener Research und eigene Berechnungen, 1 https://silverinstitute.org/silver-industrial-demand-reached-a-record-680-5-moz-in-2024/

Intro-Bild: stock.adobe.com

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind

