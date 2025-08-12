DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 12. August

=== *** 06:30 AU/Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats Cash rate PROGNOSE: k.A. zuvor: 3,85% *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Ceconomy AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate (9:00 Analystenkonferenz; 11:00 PK) *** 07:00 DE/K+S AG, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1H (08:00 PK) 07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1H 07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 1H (16:00 Telefonkonferenz) 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juli Arbeitslosengeldbezieher Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,7% zuvor: 4,7% *** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen August PROGNOSE: 38,0 zuvor: 52,7 Konjunkturlage PROGNOSE: -65,0 zuvor: -59,5 *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 14:30 US/Realeinkommen Juli *** 14:30 US/Verbraucherpreise Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj 16:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Health Management Academy 18:10 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1H - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt August ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

