DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel gut behauptet
DOW JONES--Gut behauptet zeigen sich die DAX-Futures am frühen Dienstagmorgen. Der September-Kontrakt steigt gegen 06.06 Uhr 48,0 Punkte auf 24.198,0. In den Handel gegangen war er mit 24.111,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.208,0 und das Tagestief bei 24.111,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 197 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
August 12, 2025 00:07 ET (04:07 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
© 2025 Dow Jones News