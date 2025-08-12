EQS-News: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

SCHOTT Pharma erzielt solide finale Ergebnisse im dritten Quartal



12.08.2025

SCHOTT Pharma erzielt solide finale Ergebnisse im dritten Quartal Umsatz in Q3 2025 um 1 % auf 256 Mio. Euro gestiegen; währungsbereinigtes Wachstum von 3 % gegenüber dem Vorjahr

EBITDA-Marge in Q3 2025 berichtet bei 32,4 % und währungsbereinigt bei 31,7 %

Anteil margenstarker High-Value-Lösungen (HVS) in Q3 2025 bei 60 %

Prognose für organisches Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2025 liegt bei rund 6,0 %

Prognose für EBITDA-Marge für das Geschäftsjahr 2025 liegt bei rund 28,0 % SCHOTT Pharma, ein Pionier für pharmazeutische Aufbewahrungslösungen und Verabreichungssysteme, hat heute eine solide Entwicklung im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 bekannt gegeben. "Unsere starke Performance bei High-Value-Lösungen zeigt die Stärke unserer Strategie, die auf Innovation und vertrauensvollen Partnerschaften innerhalb der Branche basiert - selbst in einem volatilen Marktumfeld. Damit ist SCHOTT Pharma in einer optimalen Position, um Lösungen für die sich wandelnden Bedürfnisse eines dynamischen und attraktiven Marktes zu liefern", sagte Andreas Reisse, CEO von SCHOTT Pharma. Robuste Entwicklung in Q3 trotz starker Vorjahresbasis Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2025 um 1 % auf 256 Mio. Euro, was einem währungsbereinigten Wachstum von 3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Entwicklung stimmt mit den Erwartungen überein und spiegelt ein besonders starkes Vorjahresquartal wider, das von hoher Nachfrage profitierte, insbesondere im Segment Drug Delivery Systems (DDS). Im Gegensatz dazu hat sich die Nachfrage im dritten Quartal normalisiert. Das Umsatzwachstum war hauptsächlich durch das Segment Drug Containment Solutions (DCS) getrieben, insbesondere aufgrund der hohen Nachfrage nach High-Value-Lösungen (HVS). HVS trugen im dritten Quartal zu 60 % des gesamten Umsatzes bei, in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 waren es 57 %. Sterile Lösungen und Spezialfläschchen machten dabei den größten Anteil aus. Mit einem Anstieg um 4 Prozentpunkte im Jahresvergleich innerhalb der ersten neun Monaten nähert sich SCHOTT Pharma somit seinem mittelfristigen Ziel, über 60 % des Umsatzes mit margenstarken HVS zu erzielen. SCHOTT Pharma steigerte das EBITDA signifikant auf 83 Mio. Euro, was einem Anstieg von 11 % - sowohl berichtet als auch währungsbereinigt - entspricht, da es im dritten Quartal kaum Wechselkurseffekte gab. Treiber dieser Entwicklung waren eine positive Produktmixverschiebung hin zu HVS sowie Effizienzsteigerungen. Da das EBITDA stärker als der Umsatz wuchs, erzielte SCHOTT Pharma eine berichtete EBITDA-Marge von 32,4 % bzw. eine währungsbereinigte Marge von 31,7 % (berichtet Q3 2024: 29,4 %). Der Umsatz im DCS-Segment wuchs um 4 % auf 142 Mio. Euro und erreichte damit nahezu das Rekordniveau des zweiten Quartals 2023. Grund für diese Entwicklung war eine hohe Nachfrage nach sterilen Karpulen, insbesondere für Biologika und GLP-1-Therapien sowie Spezialfläschchen für ADC-Behandlungen. Das EBITDA im DCS-Segment stieg um 28 % auf 38 Mio. Euro, getrieben durch frühzeitige Kostenverbesserungen und die starke HVS-Nachfrage, welche die Anlaufkosten in Serbien sowie die bestehende Unterauslastung der Kapazitäten für Fläschchen mehr als kompensierten. Im DDS-Segment lag der Umsatz bei 114 Mio. Euro, was einem leichten Rückgang von 2 % im Vergleich zum starken Vorjahresquartal entspricht. Das Geschäft mit vorfüllbaren Glasspritzen wuchs weiter und glich die geringere Nachfrage nach vorfüllbaren Polymerspritzen aus. Das EBITDA im Segment lag entsprechend bei 42 Mio. Euro, was einem Rückgang von 2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Eine starke operative Leistung im Glasspritzengeschäft kompensierte weitgehend die niedrigere Auslastung bei Polymerspritzen und die Anlaufkosten in Ungarn. Innovation entlang Pharma-Megatrends vorangetrieben Im dritten Quartal 2025 setzte SCHOTT Pharma seine Strategie fort, Innovation und Expansion gezielt voranzutreiben, um sein Wachstum zu beschleunigen. SCHOTT Pharma erweiterte sein Angebot zur Förderung der Heimtherapie um zwei neue Karpulen-Innovationen. Gemeinsam mit SHL Medical entwickelte das Unternehmen die erste großvolumige, sterile Karpule in einem Autoinjektor. Diese ermöglicht es Patienten, größere Mengen an Medikamenten bequem selbst zu Hause zu verabreichen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht SCHOTT Pharmas Fokus auf Partnerschaften als Treiber für Innovation und Mehrwert für Patientinnen und Patienten und die Branche. Zusätzlich erweiterte SCHOTT Pharma sein Portfolio um eine Polymerkarpule, die die steigende Nachfrage nach sensiblen Biologika und patientenfreundlicher Anwendung bedient. Als erste ihrer Art erfüllt sie ISO-Standards und bietet pharmazeutischen Unternehmen mehr Flexibilität bei der Geräteintegration sowie eine weitere Materialoption für spezifische Anforderungen. Als etablierter Partner in der Branche nutzt SCHOTT Pharma seine Position, um wichtige Branchentrends wie Nachhaltigkeit frühzeitig zu erkennen und aufzugreifen. Ab 2027 plant SCHOTT Pharma, seine Scope-3-Treibhausgasemissionen signifikant zu senken. Unterstützung erhält das Unternehmen für dieses ambitionierte Vorhaben von der SCHOTT AG, seinem strategischen Glaspartner, der mit dem Bau des ersten elektrisch betriebenen Schmelzofens mit 100 % Grünstrom begonnen hat. Die neue Schmelztechnologie und ein optimiertes, zukunftsfähiges Pharmaglasrohr reduzieren den Product Carbon Footprint (PCF) von pharmazeutischen Aufbewahrungs- und Verabreichungslösungen deutlich, bei typischen Produkten wie Fläschchen beispielsweise um rund 30 % im Vergleich zur aktuellen Technologie. Viele führende Pharmaunternehmen haben sich bereits für den Umstieg auf dieses zukunftsfähige Pharmaglas entschieden, das in allen Produktkategorien und an allen Standorten von SCHOTT Pharma qualifiziert ist. Durch die Nutzung der größten Möglichkeit zur Emissionsreduktion in der Branche stärkt SCHOTT Pharma seine Vorreiterrolle bei Umweltinitiativen. SCHOTT Pharma treibt Ausbauprojekte voran Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden und das HVS-Umsatzwachstum fortzusetzen, baut SCHOTT Pharma seine Kapazitäten konsequent aus. In Ungarn investiert das Unternehmen mehr als 100 Mio. Euro in zusätzliche Fertigungskapazitäten für gebrauchsfertige (ready-to-use, RTU) Karpulen. Die Nachfrage nach diesen sterilen Karpulen steigt rasant, getrieben durch den wachsenden Bedarf an Diabetes- und Adipositasmedikamenten. Ausblick Auf Basis der vorläufigen Ergebnisse der ersten neun Monate und der Erwartungen für das Gesamtjahr 2025 hat SCHOTT Pharma seine Prognose in der vergangenen Woche präzisiert. Das Unternehmen rechnet nun für das Geschäftsjahr 2025 mit einem organischen Umsatzwachstum von ungefähr 6,0 % und einer EBITDA-Marge von ungefähr 28,0 %. Angesichts der anhaltend hohen HVS-Nachfrage ist SCHOTT Pharma zuversichtlich, dass die langfristigen Pharmatrends weiterhin attraktive Marktentwicklungen ermöglichen. Neuer CFO ernannt Seit dem 1. August 2025 verstärkt Reinhard Mayer als neuer Chief Financial Officer das Management von SCHOTT Pharma. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in leitenden Finanzpositionen, zuletzt als CFO der börsennotierten Nilfisk Holding A/S in Dänemark, bringt Mayer umfassende Expertise in den Bereichen Unternehmensfinanzen, Controlling und IT mit. Zu seinem Start bei SCHOTT Pharma sagte er: "Ich freue mich darauf, die Erfolgsgeschichte des Unternehmens in den kommenden Jahren weiterzuschreiben und gemeinsam mit dem SCHOTT Pharma-Team auf diesem starken Fundament aufzubauen." Mit seiner Ernennung unterstreicht SCHOTT Pharma den Anspruch, die strategische Weiterentwicklung der Finanzorganisation voranzutreiben und die starke Marktposition des Unternehmens nachhaltig zu festigen. Für weitere Nachrichten über SCHOTT Pharma besuchen Sie bitte unser Media Center.

Kennzahlen Q3 2025 (in Mio. Euro) Q3 24 Q3 25 ? yoy Q3 25 (cc2) ? yoy (cc2) Umsatz 254 256 +1 % 261 +3 % DCS-Umsatz 137 142 +4 % 149 +8 % DDS-Umsatz 116 114 -2 % 112 -4 % Überl./Kons. 0 0 na 0 na Anteil HVS am Umsatz 55 % 60 % +5 pp EBITDA 74 83 +11 % 83 +11 % DCS EBITDA 30 38 +28 % 40 +34 % DDS EBITDA 43 42 -2 % 41 -5 % Überl./Kons. 1 3 na 1 na EBITDA-Marge 29,4 % 32,4 % +3,0 pp 31,7 % +2,3 pp DCS EBITDA-Marge 21,8 % 26,8 % +5,0 pp 27,0 % +5,2 pp DDS EBITDA-Marge 37,1 % 36,9 % -0,2 pp 36,7 % -0,4 pp EBIT 58 63 +9 % EBIT-Marge 22,9 % 24,7 % +1,8 pp Jahresüberschuss 46 46 -2 % Ergebnis je Aktie (in Euro) 0,31 0,30 -1 % Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 58 55 -3 Cashflow Investitionen (B) -24 -38 -14 Free Cash Flow (A+B) 34 17 -17 Cash CAPEX insgesamt 24 38 +14

Wesentliche Kennzahlen 9M 2025 (in Mio. Euro) 9M 24 9M 25 ? yoy 9M 25 (cc2) ? yoy (cc2) Umsatz 720 739 +3 % 760 +5 % DCS-Umsatz 400 414 +4 % 439 +10 % DDS-Umsatz 320 325 +1 % 321 0 % Überl./Kons. 0 0 na 0 na Umsatzanteil HVS 53 % 57 % +4 pp EBITDA 191 213 +11 % 219 +14 % DCS EBITDA 84 100 +18 % 106 +26 % DDS EBITDA 121 114 -6 % 112 -8 % Überl./Kons -14 -1 na 0 na EBITDA-Marge 26,6 % 28,8 % +2,2 pp 28,8 % +2,2 pp DCS EBITDA-Marge 21,1 % 24,1 % +3,0 pp 24,2 % +3,2 pp DDS EBITDA-Marge 37,9 % 35,1 % -2,8 pp 34,9 % -3,0 pp EBIT 144 156 +8 % EBIT-Marge 20,1 % 21,1 % +1,0 pp Jahresüberschuss 116 113 -2 % Ergebnis je Aktie (in Euro) 0,77 0,75 -2 % Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (A) 149 128 -21 Cashflow Investitionen (B) -81 -88 -7 Free Cash Flow (A+B) 68 39 -29 Cash CAPEX insgesamt 81 89 +8

Summendifferenzen in den Tabellen sind durch Rundungen möglich. / na = nicht aussagefähig 1Das Geschäftsjahr läuft von Oktober bis September. Q3 2025 bezieht sich daher auf den Zeitraum von April 2025 bis Juni 2025.

2CC = Constant Currencies (Deutsch: auf Basis konstanter Wechselkurse)

Webcast Andreas Reisse (CEO) und Reinhard Mayer (CFO) werden am 12. August 2025 um 11:00 Uhr MEZ in einer Telefonkonferenz für Analysten und Investoren die Ergebnisse des dritten Quartals 2025 sprechen. Der Audio-Webcast kann über eine Telefonkonferenz verfolgt werden. Die begleitende Präsentation kann auch auf der IR-Website heruntergeladen werden: www.schott-pharma.com/investor-relations Über SCHOTT Pharma Gesundheit ist entscheidend. Deshalb entwickelt SCHOTT Pharma wissenschaftlich fundierte Lösungen, die gewährleisten, dass Medikamente für Menschen auf der ganzen Welt sicher und einfach zu verwenden sind. Pro Minute erhalten mehr als 25.000 Menschen eine Injektion, die in einem Produkt von SCHOTT Pharma verpackt ist. Das Portfolio umfasst Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme für Medikamente, etwa vorfüllbare Spritzen aus Glas und Polymer, Karpulen, Fläschchen und Ampullen. Rund 4.700 Menschen aus über 60 Nationen arbeiten bei SCHOTT Pharma jeden Tag daran, einen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsversorgung zu leisten. Mit 17 hochmodernen Werken in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien ist das Unternehmen in allen wichtigen Pharma-Märkten vertreten. Über 1.000 eigens entwickelte Patente und Technologien und ein modernes R&D-Zentrum in der Schweiz unterstreichen den Innovationsfokus des Unternehmens. Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat ihren Hauptsitz in Mainz und ist im SDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Ihr Mehrheitsaktionär ist die SCHOTT AG, ein Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung. In diesem Sinne setzt sich SCHOTT Pharma nachhaltig für Gesellschaft und Umwelt ein. Die 30 führenden Pharmahersteller injizierbarer Medikamente und insgesamt über 1.800 Kunden arbeiten mit SCHOTT Pharma zusammen. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 957 Millionen Euro. Weitere Informationen unter www.schott-pharma.com Pressekontakt Lea Kaiser

PR & Communications Manager

Tel.: +49 (0) 151 68917195

E-Mail : lea.kaiser@schott.com Tobias Erfurth

Head of Investor Relations

E-Mail: ir.pharma@schott.com Jasko Terzic, CFA

Senior Manager Investor Relations

E-Mail: ir.pharma@schott.com



