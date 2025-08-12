Das Instrument EUZ DE0005659700 ECKERT+ZIEGLER INH O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.08.2025 und ex Kapitalmassnahme am 13.08.2025

The instrument EUZ DE0005659700 ECKERT+ZIEGLER INH O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.08.2025 and ex capital adjustment on 13.08.2025



Das Instrument 5Y20 US25445T1060 DINO POLSKAUN.ADR0,5ZY-,1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.08.2025 und ex Kapitalmassnahme am 13.08.2025

The instrument 5Y20 US25445T1060 DINO POLSKAUN.ADR0,5ZY-,1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.08.2025 and ex capital adjustment on 13.08.2025





