The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.08.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.08.2025
ISIN Name
US17243VAB80 CINEMARK H. 21/25 CV
DE000DW6C7J0 DZ BANK IS.A2173
DE000DJ9AJZ4 DZ BANK IS.A2593
US457985AM13 INTEGRA LIFE 21/25 CV
US92940WAD11 WIX.COM 21/25 ZO CV
XS2649502015 ASIAN DEV.BK 23/25 MTN
US91282CFE66 USA 22/25
US95000U3C57 WELLS FARGO 22/26 FLR MTN
DE000A3MQVQ5 KRED.F.WIED.22/28 MTN
DE000LB3MS01 LBBW FZA 23/25
US194162AM58 COLGATE-PALM 22/25
US26442UAA25 DUKE ENERGY PROGR. 15/25
US25470DBF50 DISCOVERY C. 19/29
DE0001102382 BUNDANL.V.15/25
US494368BR33 KIMBERLY-CLARK 2025
DE0001108785 BUNDANL.V.15/25NK OZSS
US907818ED66 UNION PACIFIC 2025
US912828K742 US TREASURY 2025
US912810EV62 US TREASURY 2025 15.08
DE000DK0RNK8 DEKA TILG ANL 18/25
XS1865186677 VOLKSWAGEN LEASING 18/25
US25271CAP77 DIAMOND OFFSH.DRILL.17/25
XS2300208928 SNAM 21/25 MTN
US298785JS67 EIB 22/25
IT0005493298 ITALIEN 22/25
US855244AQ29 STARBUCKS 18/25
XS1664647499 B.A.T. CAP. 17/25 MTN
DE0001143592 BUNDANL. KPS 15.8.25
US02079KAH05 ALPHABET 20/25
XS2211136168 INTRUM 20/25 REGS
USU98401AA75 XEROX HLDGS 20/25 REGS
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.08.2025
ISIN Name
US17243VAB80 CINEMARK H. 21/25 CV
DE000DW6C7J0 DZ BANK IS.A2173
DE000DJ9AJZ4 DZ BANK IS.A2593
US457985AM13 INTEGRA LIFE 21/25 CV
US92940WAD11 WIX.COM 21/25 ZO CV
XS2649502015 ASIAN DEV.BK 23/25 MTN
US91282CFE66 USA 22/25
US95000U3C57 WELLS FARGO 22/26 FLR MTN
DE000A3MQVQ5 KRED.F.WIED.22/28 MTN
DE000LB3MS01 LBBW FZA 23/25
US194162AM58 COLGATE-PALM 22/25
US26442UAA25 DUKE ENERGY PROGR. 15/25
US25470DBF50 DISCOVERY C. 19/29
DE0001102382 BUNDANL.V.15/25
US494368BR33 KIMBERLY-CLARK 2025
DE0001108785 BUNDANL.V.15/25NK OZSS
US907818ED66 UNION PACIFIC 2025
US912828K742 US TREASURY 2025
US912810EV62 US TREASURY 2025 15.08
DE000DK0RNK8 DEKA TILG ANL 18/25
XS1865186677 VOLKSWAGEN LEASING 18/25
US25271CAP77 DIAMOND OFFSH.DRILL.17/25
XS2300208928 SNAM 21/25 MTN
US298785JS67 EIB 22/25
IT0005493298 ITALIEN 22/25
US855244AQ29 STARBUCKS 18/25
XS1664647499 B.A.T. CAP. 17/25 MTN
DE0001143592 BUNDANL. KPS 15.8.25
US02079KAH05 ALPHABET 20/25
XS2211136168 INTRUM 20/25 REGS
USU98401AA75 XEROX HLDGS 20/25 REGS
© 2025 Xetra Newsboard