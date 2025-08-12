St George Mining: Neue hochgradige Seltene-Erden-Mineralisierung entdeckt!

Anzeige / Werbung

Wie St George Mining jüngst vermeldete, konnte beim jüngsten Bohrprogramm ein weiterer Meilenstein erreicht werden: Nur 1 Kilometer östlich der bestehenden JORC-konformen Lagerstätte des Araxá-Projekts wurde eine neue hochgradige Seltene-Erden-Mineralisierung entdeckt. Die erste Analyse lieferte beeindruckende Werte: 13,5 Meter mit durchschnittlich 12,34% TREO ab 0,5 Metern Tiefe. Ein Bohrloch endete dabei sogar in einer Mineralisierung mit 13,4% TREO - laut St George Mining ein klares Indiz für das weitere Potenzial in der Tiefe.

Erweiterung des Systems stärkt Araxás strategisches Potenzial

Ziel des Bohrprogramms war es, ein bislang kaum erkundetes Gebiet rund 1 Kilometer östlich der bekannten Ressource zu testen. Die Ergebnisse deuten auf eine signifikante Erweiterung des bestehenden hochgradigen Lagerstättensystems hin.

Fünf Bohrgeräte im Dauereinsatz - Ressourcenausbau schreitet voran

St George Mining setzt die umfangreichen Bohrarbeiten mit Hochdruck fort. Derzeit sind fünf Bohrgeräte im Einsatz, um die neue Entdeckung weiter zu untersuchen und die bestehende Ressource systematisch zu erweitern. Geplant sind dabei sowohl Folgebohrungen im Neuentdeckungsgebiet als auch Reverse-Circulation- und Diamantbohrungen im Rahmen des Programms im Araxa Projekt.

Hervorragende Ergebnisse des Bohrprogramms

John Prineas, Executive Chairman von St George Mining zu den Bohrergebnissen:

"Wir hätten uns von den ersten Bohrungen keine besseren Ergebnisse erhoffen können - die Analysen der ersten 22 Bohrlöcher bestätigen hochgradige Seltene Erden-Mineralisierung ab der Oberfläche über eine breite Fläche von 0,5 Quadratkilometer.

Die außergewöhnlich hohen TREO- und NdPr-Gehalte sind beeindruckend und deuten darauf hin, dass wir ein Gebiet entdeckt haben, das sehr reich an Seltene Erden-Mineralisierung ist.

Mit einer bestehenden, bereits weltklasse JORC-konformen Ressource für Seltene Erden sind wir begeistert vom Wachstumspotenzial, das diese neue Entdeckung aufzeigt.

Wir werden nun Folgebohrungen mit RC- und Diamantbohrungen priorisieren, um das Ausmaß dieses neuen mineralisierten Gebiets zu erfassen, das das Potenzial hat, die bestehende großflächige JORC-konforme Ressource des Projekts erheblich zu erweitern."

Fazit: Araxá-Projekt erreicht nächste Entwicklungsstufe

Mit der Entdeckung einer neuen hochgradigen Mineralisierung unweit der bestehenden Ressource gelingt St George einen wichtigen Fortschritt. Die außergewöhnlich hohen TREO- und NdPr-Gehalte sowie die signifikante räumliche Erweiterung des Systems stärken die Position des Unternehmens im internationalen Seltene Erden-Markt. Besonders seit China seine Märkte dicht gemacht hat, ist dies ein wichtiges Ergebnis, um auf den Radar strategischer Industrie- und Investoreninteressen zu gelangen.

Quelle: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02973097-6A1275896&v=4a466cc3f899e00730cfbfcd5ab8940c41f474b6

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

