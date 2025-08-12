Der Wasserstoff-Spezialist Plug Power hat am Montag nach US-Börsenschluss die Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal vorgelegt. Einmal mehr enttäuschte die Gesellschaft mit der Profitabilität. Dafür fiel der Umsatz im zweiten Jahresviertel 2025 besser aus als gedacht. Die Gemengelage bleibt aber schwierig.Plug Power steigerte im zweiten Quartal den Umsatz um 21,4 Prozent auf 174 Millionen Dollar, womit die Wasserstoff-Firma die Schätzung um etwa 16 Millionen Dollar übertraf. Unter dem Strich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär