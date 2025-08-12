EQS-News: EXASOL AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

Exasol im ersten Halbjahr 2025 mit anhaltend starkem Wachstum in den Fokus-Branchen



12.08.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Exasol im ersten Halbjahr 2025 mit anhaltend starkem Wachstum in den Fokus-Branchen

Umsatzwachstum von +10,8 % sowie EBITDA-Steigerung auf 2,0 Mio. Euro (H1 2024: 0,7 Mio. Euro) beeinflusst durch erhöhte Hardware- und Serviceumsätze mit Bestandskunden insbesondere in den Fokusbranchen

Steigerung der jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) in Fokus-Branchen um 28 % auf 26,6 Mio. Euro (H1 2024: 20,7 Mio. Euro); ARR-Anteil der Fokus-Branchen erhöht sich auf 69 % (H1 2024: 52 %)

Gesamt-ARR durch Abschmelzung des Geschäftes in den Nicht-Fokus-Branchen mit -2,8 % leicht rückläufig auf 38,7 Mio. Euro (1H 2024: 39,8 Mio. Euro)

Komfortable Liquiditätsausstattung schafft strategische Flexibilität: Nettoliquidität bei 22,2 Mio. Euro zum 30. Juni 2025 (31. Dezember 2024: 15,0 Mio. Euro)

Nürnberg, 12. August 2025: Die Exasol AG (ISIN DE000A0LR9G9 ), ein globales Technologieunternehmen und Anbieter einer hochleistungsfähigen Analytics Engine, hat im ersten Halbjahr 2025 die im Vorjahr begonnene strategische Schärfung auf ihre definierten Fokus-Branchen erfolgreich fortgesetzt. Die damit zusammenhängende Transformation der Kundenbasis und Geschäftsstruktur schreitet damit zügig voran. Die wiederkehrenden Umsätze (ARR) in den Fokus-Branchen konnten im ersten Halbjahr 2025 um 28 % auf 26,6 Mio. Euro (H1 2024: 20,6 Mio. Euro) gesteigert werden. Damit erhöhte sich der Anteil der Fokus-Branchen am Gesamt-ARR zum Stichtag 30. Juni 2025 um 17 Prozentpunkte auf 69 % gegenüber dem Ende des ersten Geschäftshalbjahres 2024 (52 %). Dazu trug insbesondere die Geschäftsausweitung mit dem langjährigen Kunden Finanz Informatik bei. Das jährliche Geschäftsvolumen konnte verdoppelt und die Vertragslaufzeit um vier Jahre verlängert werden. Insgesamt konnte die starke ARR-Entwicklung mit Kunden aus den Fokus-Branchen nicht vollumfänglich den Rückgang in den Nicht-Fokus-Segmenten kompensieren, sodass der Gesamt-ARR um -2,8 % auf 38,7 Mio. Euro (H1 2024: 39,8 Mio. Euro) zurückging. Der ARR in den Nicht-Fokusbranchen reduzierte sich um 7,0 Mio. Euro. Diese Entwicklung wurde zu einem signifikanten Anteil durch eine Abschmelzung des ARR bei zwei europäischen Großkunden im Retail-Bereich getrieben. Die Abschmelzung des Geschäftes in den Nicht-Fokus-Branchen verlief dabei im zweiten Quartal schneller als ursprünglich antizipiert. Der Einfluss von Vertragsanpassungen wird sich durch die zunehmende Verschiebung des Portfolios auf die Fokus-Branchen perspektivisch verringern. Der Vorstand erwartet bereits im zweiten Halbjahr eine rückläufigen Dynamik der Abschmelzungen in diesen Segmenten. Gleichzeitig wird von einer Fortsetzung der positiven Dynamik in den Fokus-Segmenten ausgegangen. Demzufolge rechnet Exasol im dritten und vierten Quartal 2025 wieder mit ARR-Zuwächsen. Der Umsatz von Exasol stieg im ersten Halbjahr um 10,8 % auf 21,5 Mio. Euro (H1 2024: 19,4 Mio. Euro). Die im Vergleich zum ARR positive Entwicklung wird getrieben von einer deutlichen Ausweitung von Hardware- und Serviceumsätzen insbesondere in den Fokus-Branchen, in deren Zusammenhang Kunden die Exasol Analytics Engine und die dafür benötigte Hardware und deren Installation und Wartung aus einer Hand beziehen. "Wir sehen deutlich, dass die von uns gewählte Strategie der Fokussierung auf Kunden mit starkem Bedarf nach Daten- und Infrastruktursouveränität sowie regulatorischer Compliance sehr positive Resonanz erfährt. Dies macht uns zuversichtlich, dass wir die hohe Wachstumsdynamik in den Fokus-Branchen fortsetzen können", betont Jörg Tewes, CEO der Exasol AG. Das EBITDA lag mit 2,0 Mio. Euro deutlich über dem Niveau des Vorjahres (H1 2024: 0,7 Mio. Euro). Ebenso konnte das Konzernergebnis auf 1,4 Mio. Euro ausgebaut werden (H1 2024: -0,3 Mio. Euro). Mit einem Anstieg der Nettoliquidität auf 22,2 Mio. Euro zum 30. Juni 2025 (31. Dezember 2024: 15,0 Mio. Euro) unterstreicht Exasol erneut die Cashflow-Stärke ihres Geschäftsmodels. Der hohe Cash-Bestand schafft die strategische Flexibilität, Innovation und Wachstum bei gleichzeitiger strategischer Transformation der Kundenbasis hin zu den Fokus-Branchen voranzutreiben. Der Vorstand bestätigt die Prognose und erwartet im Geschäftsjahr 2024 ein ARR- und Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie ein EBITDA-Wachstum von mindestens 50 % auf 3,0 Mio. Euro bis 4,0 Mio. Euro. Dabei geht der Vorstand derzeit davon aus, dass das anhaltend starke zweistellige ARR-Wachstum in den Kernmärkten die zügiger als erwartet voranschreitende Anpassung des Geschäftes in den Nicht-Fokus-Branchen kompensieren wird.



Kennzahlen H1 2025* (in Mio. Euro) H1 2025 H1 2024 ? rel. ARR (zum 31.06.) 38,7 39,8 -2,8 % davon Fokus-Branchen 26,6 20,7 +28,3% davon Nicht-Fokus-Branchen 12,1 19,1 -36,6% Umsatz 21,5 19,4 +10,8 % EBITDA 2,0 0,7 >100 % 36.06.2025 31.12.2024 ? abs. Liquide Mittel 22,2 15,0 +7,2

(*) die Ergebnisse sind nicht testiert



Über Exasol AG Die Exasol AG (ETR: EXL ) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Datenbanktechnologie mit Sitz in Deutschland, spezialisiert auf On-Premises- und hybride IT-Umgebungen. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für Kunden aus stark regulierten Branchen sowie dem öffentlichen Sektor, die digitale Souveränität und die Einhaltung der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) gewährleisten. Exasol ist die weltweit leistungsstärkste Analytics Engine, die speziell für die Bewältigung komplexer Daten-Workloads entwickelt wurde und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Exasol wird von Unternehmen auf der ganzen Welt in unterschiedlichsten Branchen für seine herausragende Leistung und Zuverlässigkeit geschätzt. Dank In-Memory-Computing, Massively Parallel Processing (MPP), selbstoptimierender Technologie und fortschrittlichen AI-Funktionen macht Exasol komplexe Analysen einfach. Unternehmen können so den maximalen Nutzen aus ihren Daten ziehen und gleichzeitig die Betriebskosten minimieren. Ob als eigenständiges Data Warehouse, Analytics Accelerator oder Enabler für AI/ML-Modelle - Exasol ermöglicht leistungsstarke und zuverlässige Analysen in On-Premises- und hybriden Umgebungen. Für weitere Informationen darüber, wie Exasol Ihre Datenanalysefähigkeiten transformieren kann, besuchen Sie www.exasol.com .



IR und Presse Kontakt CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel: +49 89 125 09 0333

E-Mail: ir@exasol.com



12.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

