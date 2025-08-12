CATL pausiert die Produktion in einer großen Lithium-Mine in der chinesischen Provinz Jiangxi für mindestens drei Monate. Dem Konzern ist es nach Medienangaben nicht gelungen, eine jüngst abgelaufene Bergbaugenehmigung zu verlängern. Hintergrund könnte Pekings massives Durchgreifen gegen Überkapazitäten im Land sein. Chinesische Behörden haben CATL die Verlängerung einer am 9. August abgelaufenen Genehmigung für den Abbau von Lithium in Yichun verweigert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
