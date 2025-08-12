VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 12
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-08-11
|NL0009272749
|3740000.000
|336489304.25
|89.9704
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-08-11
|NL0009272756
|232000.000
|21196934.83
|91.3661
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-08-11
|NL0009272772
|513000.000
|36747595.06
|71.6327
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-08-11
|NL0009272780
|360000.000
|29555338.59
|82.0982
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-08-11
|NL0009690239
|7910404.000
|292177720.18
|36.9359
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-08-11
|NL0009690247
|2518390.000
|43192973.99
|17.1510
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-08-11
|NL0009690254
|2426537.000
|30203546.81
|12.4472
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-08-11
|NL0010273801
|2681000.000
|51105445.72
|19.0621
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-11
|NL0010731816
|778000.000
|64612535.95
|83.0495
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-08-11
|NL0011683594
|66400000.000
|2901773859.28
|43.7014
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-11
|NL0010408704
|29203010.000
|1002619964.37
|34.3328
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-08-11
|NL0009272764
|328000.000
|20326469.46
|61.9709
