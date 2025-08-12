Das Geschäftsumfeld für den Fastfood Riesen MC Donald's Corp. und ihre Konkurrenz droht sich einzutrüben. Es gibt erste Anzeichen dafür, dass den amerikanischen Konsumenten das Geld ausgeht. Gegenwind für den Fastfood Riesen McDonald's Corp. Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017) erfährt offenbar in zweifacher Hinsicht derzeit Gegenwind, da die US-Verbraucher zunehmend sparen müssen:1. Problem: Die Verkäufe bei den Frühstückmahlzeiten sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE