Der Nürnberger Analytics-Spezialist Exasol (DE000A0LR9G9) hat im ersten Halbjahr 2025 seine strategische Neuausrichtung erfolgreich vorangetrieben. Das Umsatzwachstum von 10,8 Prozent auf 21,5 Millionen Euro und die deutliche EBITDA-Steigerung auf 2,0 Millionen Euro zeigen: Die Fokussierung auf regulierte Branchen zahlt sich aus. Sparkassen-Deal verdoppelt Geschäftsvolumen: Das Herzstück der positiven Entwicklung ist die deutlich erweiterte Partnerschaft mit der Finanz Informatik. Das jährliche Geschäftsvolumen mit dem zentralen IT-Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe konnte verdoppelt werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
