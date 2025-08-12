Es gibt diesen ewigen Kampf zwischen denen, die die Börse fundamental analysieren und denen, die ihr Glück in Charts suchen. Beide Seiten beanspruchen häufig für sich, dass sie die einzige Möglichkeit gefunden haben, künfitge Bewegungen vorherzusagen. Doch Chart- und Fundamentalanalyse schließen sich nicht aus. Sie ergänzen sich vielmehr.Der Chart zeigt häufig vor den Fundamentaldaten eine anstehende Trendwende ab. Aus fundamentaler Sicht ist im Bereich eines großen Tops alles in bester Ordnung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär