München (ots) -Der diesjährige Korian Stiftungsaward für Vielfalt und Respekt in der Pflege der Korian Stiftung für Pflege und würdevolles Altern, geht an vielfältig. Bremen. Der ambulante Pflegedienst ist bundesweit der erste, der Sexualität und geschlechtliche Vielfalt selbstverständlich in den Pflegeprozess integriert."vielfältig. Bremen zeigt eindrucksvoll, dass Pflege mehr ist als medizinische Versorgung und Grundpflege. Hier wird ein Raum geschaffen, in dem Menschen unabhängig von sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität respektiert, verstanden und individuell begleitet werden. Diese Arbeit ist zutiefst menschlich - und genau deshalb war die Entscheidung der Jury eindeutig", so Elisabeth Scharfenberg, Vorständin der Korian Stiftung.Das Team von vielfältig. Bremen bietet ein breites Leistungsspektrum: von ganzheitlicher ambulanter Pflege über Paar-, Beziehungs- und Sexualberatung bis hin zu Seminaren und Workshops für Fachpersonal im Gesundheitswesen. Ziel ist es, Themen wie Sexualität, Geschlechtervielfalt und Identität zu enttabuisieren und sie als selbstverständlichen Teil einer würdevollen Pflege zu etablieren. Damit werden nicht nur Menschen mit Pflegebedarf unterstützt, sondern auch Pflegepersonal sensibilisiert und gestärkt."Wir freuen uns riesig über diese Auszeichnung - sie ist ein starkes Zeichen für alle, die sich eine diskriminierungssensible Pflege wünschen. Unser Ziel ist eine Pflegerealität, in der jeder Mensch sich gut aufgehoben fühlt. Der Preis motiviert uns, weiter mutig voranzugehen und für mehr Vielfalt sowie für eine positive Gesprächskultur über Sexualität in der Pflege einzustehen", sagen Judith und Hannah Burgmeier, Gründerinnen und Geschäftsführerinnen von vielfältig. GmbH Bremen.Der Korian Stiftungsaward ist mit 2.000 Euro dotiert und wird in diesem Jahr zum fünften Mal vergeben. Die feierliche Preisverleihung findet am 7. November in den Räumlichkeiten von Lebensort Vielfalt in Berlin statt.Über die Korian Stiftung für Pflege und würdevolles AlternDie 2020 gegründete gemeinnützige Korian Stiftung für Pflege und würdevolles Altern hat sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung der Altenpflege und des Gesundheitswesens zu fördern, ebenso wie Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet der Pflege und Medizin. Im Fokus stehen dabei Pflegekräfte, für die Angebote entwickelt werden, die ihre körperliche wie mentale Gesundheit stärken. Auf diese Weise werden auch Pflegebedürftige mitbedacht. Würde, Anerkennung und Respekt für alle Seiten - das ist das ganzheitliche Motto der Stiftung. Weitere Infos zum Award sind hier zu finden: https://www.korian-stiftung.de/korian-stiftung-award