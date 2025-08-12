Anzeige
WKN: 873567 | ISIN: US1273871087 | Ticker-Symbol: CDS
Tradegate
12.08.25 | 08:00
301,40 Euro
+0,20 % +0,60
Branche
Software
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
1-Jahres-Chart
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
299,80301,8509:01
299,75301,8009:00
ratgeberGELD.at
12.08.2025 08:39 Uhr
185 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Cadence Design Systems - CDNS: Der Zulieferer für die Halbleiterindustrie ist ein Watchlist-Kandidat!

Pullback zum 20er-EMA

Stetige Zuwächse bei Umsatz und Gewinn sprechen bei Cadence Design Systems für die Bullen!

Cadence Design Systems (CDNS) - ISIN US1273871087

Rückblick: Mit einem Halbjahresplus, einem fast vollendeten Aufwärtstrend und einem Rücksetzer zum 20-Tagedurchschnitt qualifiziert sich die Cadence-Aktie für unsere Long-Watchlist.

Cadence-Aktie: Chart vom 11.08.2025, Kürzel: CDNS Kurs: 349.09 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ober und unter der letzten Tageskerze könnten wir Trigger und Stop Loss platzieren. Noch schöner wäre allerdings ein Washout unter die grüne Linie. Der anschließende Bounce hätte in jedem Fall als Kursziel das Allzeithoch von Ende Juli.

Mögliches bärisches Szenario

Falls die Absicherung bei der unteren grünen Linie nicht hält, bleiben wir trotzdem grundsätzlich bullisch und bewahren uns die Aktie für einen späteren Zeitpunkt.

Meinung:

Cadence Design Systems, Inc. zählt zu den weltweit führenden Entwicklern von EDA-Software (Electronic Design Automation) und hat seinen Hauptsitz in San José, Kalifornien. Als einer der Marktführer in dieser Branche konzentriert sich das amerikanische Technologieunternehmen primär auf hochspezialisierte Softwarelösungen für das Design und die Verifikation von Halbleitern und elektronischen Schaltungen. Neben seinem Kerngeschäft mit EDA-Tools hat Cadence sein Portfolio in den vergangenen Jahren strategisch erweitert: Das Unternehmen bietet mittlerweile auch eigene IP-Cores (Intellectual Property) an und unterstützt Kunden durch professionelle Beratungs- und Entwicklungsdienstleistungen bei komplexen Hardware-Projekten und deren Verifikationsprozessen. Das Unternehmen konnte in den vergangenen Jahren Umsatz und Gewinn stetig steigern, sodass neben der charttechnischen auch die fundamentale Komponente für die Bullen spricht.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 95.12 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 743.68 Mio. USD
  • Meine Meinung zu Cadence Design Systems ist bullisch.
  • Quellennachweis:
  • Veröffentlichungsdatum: 12.08.2025
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es besteht kein Interessenskonflikt.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2025 ratgeberGELD.at
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.