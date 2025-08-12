Binz bei Maur (ots) -Nach dem im Weissen Haus vereinbarten Friedensvertrag zwischen Armenien und Aserbaidschan fordert Christian Solidarity International die rasche Umsetzung der Schweizer Friedensinitiative für Bergkarabach - und die Freilassung aller politischen Gefangenen in beiden Ländern.Christian Solidarity International (CSI) begrüsst den von Armeniens Premierminister Nikol Paschinjan und Aserbaidschans Präsident Ilham Alijew im Weissen Haus initialisierten Friedensvertrag. Der Präsident von Christian Solidarity International, Dr. John Eibner, gratulierte Präsident Trump zu seinem Vermittlungserfolg und seinen Bemühungen um regionalen Frieden: "Wir hoffen, dass der geplante Friedensvertrag zu einem dauerhaften Frieden für alle Völker dieser Region beitragen wird - anders als frühere Abkommen, die von Aserbaidschan unterzeichnet und anschliessend verletzt wurden."Jetzt ist die Zeit für die Schweizer Friedensinitiative gekommenDieses historische Momentum muss genutzt werden, um den jahrzehntelangen Konflikt um Bergkarabach zu lösen. Über 120'000 vertriebene Armenier warten weiterhin auf ihre Rückkehr. Im letzten Frühling hat das Parlament die Schweiz beauftragt, ein Friedensforum zwischen Aserbaidschan und Vertretern der Bevölkerung von Bergkarabach zu organisieren. Dort kann ein Rahmen ausgehandelt werden, der den Armeniern von Karabach die sichere, kollektive Rückkehr in ihre Heimat ermöglicht.Das Komitee "Schweizer Friedensinitiative für Bergkarabach" schreibt in seiner aktuellen Medienmitteilung (https://www.swisspeacekarabakh.com/post/medienmitteilung-jetzt-ist-die-zeit-f%C3%BCr-die-schweizer-friedensinitiative-f%C3%BCr-bergkarabach): "Solange 120'000 Armenier nicht in ihre Heimat zurückkehren können, bleibt ein stabiler Frieden zwischen Armenien und Aserbaidschan ausser Reichweite."Schweizer Friedensinitiative hat breite UnterstützungCSI unterstützt deshalb die Forderung des Komitees an Präsident Trump, Präsident Alijew und Premierminister Paschinjan, nun konkrete Schritte zur Umsetzung der Initiative zu ergreifen. In den letzten Monaten hat die Schweizer Friedensinitiative breite Unterstützung von Parlamentariern aus den USA und dem Vereinigten Königreich erhalten. Laut dessen Co-Präsidenten Stefan Müller-Altermatt (Nationalrat, SO) und Erich Vontobel (Nationalrat, ZH) möchte das Komitee in den nächsten Monaten noch weitere Länder für die Friedensinitiative gewinnen.Gefangenenfrage weiter offenIm Zuge des Friedensschlusses muss auch die Gefangenenfrage gelöst werden. Zwei Dutzend armenische Geiseln werden weiterhin in aserbaidschanischen Gefängnissen festgehalten. Dutzende aserbaidschanische Friedensaktivisten, Akademiker und Journalisten sind ebenfalls inhaftiert oder ihr Verbleib ist ungeklärt.Weitere Informationen zur Schweizer Friedensinitiative (http://www.swisspeacekarabakh.com/).Pressekontakt:Simon Brechbühl, Geschäftsführer CSI-Schweiz,+41 44 982 33 40, simon.brechbuehl@csi-schweiz.chJoel Veldkamp, Leiter Public Advocacy CSI,+41 44 982 33 10, joel.veldkamp@csi-int.org (E)Original-Content von: CSI Christian Solidarity International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007062/100933975