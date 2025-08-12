DJ EUREX/Bund-Future kaum verändert
DOW JONES--Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt gegen 8.25 Uhr am Dienstag um 3 Ticks auf 129,66 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,70 Prozent und das Tagestief bei 129,54 Prozent. Umgesetzt wurden 12.668 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 10 Ticks auf 116,28 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 1 Tick auf 117,28 Prozent.
August 12, 2025 02:28 ET (06:28 GMT)
