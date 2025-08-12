Marktführende, flexible Produktcodes in Echtzeit jetzt für Kunden der Online-Reisebüro-Lösung (OTA) von Thredd verfügbar

Thredd, ein führender globaler Issuer-Prozessor der nächsten Generation, gab heute bekannt, dass er als erster Anbieter seinen Reisebürokunden Echtzeit-Zahlungskontrolle durch neue flexible Produktcodes ermöglicht, die durch das Mastercard Wholesale Program (MWP) realisiert wurden. Diese neue Funktion ermöglicht es den Kunden von Thredd, besser auf die Bedürfnisse ihrer Lieferanten hinsichtlich Standort, Produkttyp und Volumen zu reagieren und gleichzeitig die Zahlungen für Geschäftsreisen durch mehr Transparenz, Flexibilität und Kontrolle zu optimieren.

Das MWP wurde entwickelt, um die globale Ausrichtung der Reisebranche besser zu unterstützen und mehr Sicherheit und Vorhersehbarkeit bei grenzüberschreitenden Zahlungen zwischen Reiseeinkäufern und -anbietern zu bieten. Aufgrund von Rückmeldungen aus der Branche wurde das Programm nun weiterentwickelt und bietet nun eine Echtzeit-Zahlungskontrolle, die es Emittenten ermöglicht, nahtlos und in Echtzeit zwischen Produktcodes zu wechseln. Mit diesen Produktcodes können Reiseveranstalter die virtuelle Kartentechnologie in Echtzeit an die Anforderungen von Lieferanten oder Produkten anpassen. Thredd ist der erste Herausgeber und Verarbeiter, der seinen Kunden diese erweiterte Funktion anbietet.

"Mastercard hat sich zum Ziel gesetzt, Zahlungstechnologien zu entwickeln und zu skalieren, die den spezifischen Anforderungen der Reisebranche gerecht werden", so Chiara Quaia, Senior Vice President, Travel bei Mastercard. "Wir freuen uns sehr, dass Thredd die flexiblen Produktcodes jetzt über das Mastercard Wholesale-Programm auf den Markt bringt. Diese Lösung werden wir auf Basis des Feedbacks aus der Branche weiter verbessern und ausbauen, um die Innovation im Bereich virtueller Karten voranzutreiben und die Anforderungen unserer Reisepartner noch besser zu erfüllen."

"Im Reisebereich sind Geschwindigkeit und Kosteneffizienz entscheidend", so Jim McCarthy, CEO von Thredd. "Mit der erweiterten flexiblen Produktcode-Funktion, die durch das Mastercard Wholesale-Programm ermöglicht wird, können OTAs und andere Reisekunden agilere und skalierbarere Zahlungsabläufe realisieren und gleichzeitig den Betriebsaufwand auf ein Minimum reduzieren. Dies ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, was möglich ist, wenn moderne Herausgeber und Verarbeiter und globale Netzwerke zusammenarbeiten, um branchenspezifische Herausforderungen zu lösen.

Thredd hat sich zum Ziel gesetzt, die Kostenoptimierung und die Geschwindigkeit bei der Bereitstellung und Abwicklung von Zahlungen mit Reiseanbietern zu verbessern, um letztendlich die Beziehungen zu den Anbietern zu verbessern und mehr Flexibilität bei der Skalierung dieser Gruppen über verschiedene Märkte hinweg zu bieten.

Über Thredd

Thredd ist der vertrauenswürdige Partner der nächsten Generation für die Abwicklung von Zahlungen für Innovatoren, die ihre Zahlungsangebote weltweit modernisieren möchten. Wir wickeln jährlich Milliarden von Debit-, Prepaid- und Kreditkartentransaktionen ab und bedienen über 100 Fintech-Unternehmen, digitale Banken und Embedded-Finance-Anbieter, von Verbrauchern bis hin zu Unternehmen, in 47 Ländern. Erfahren Sie mehr unter https://www.thredd.com

