Nie wieder Kabelsalat: Mit den neuen PURE ONE S Akkustaubsaugern von Tineco gehört das lästige Umstecken der Vergangenheit an. Ob Küche, Garage oder Dachboden: Dank kabelloser Bewegungsfreiheit lassen sich unterschiedliche Räume flexibel ohne lästige Unterbrechung reinigen.

Endlich vorbei mit der Suche nach der nächsten Steckdose: Die PURE ONE S Serie von Tineco bietet vier leistungsstarke Akkustaubsauger, die mit intelligenter Saugtechnologie, flexibler Handhabung und starker Saugleistung überzeugen. Die Akkusauger ermöglichen eine smarte Reinigung ohne lästige Unterbrechung und Kabelgewirr. Die freistehende Ladestation spart Platz und kommt ohne Wandmontage aus. Ideal für alle, die sich ein cleveres Reinigungstool mit mehr Komfort wünschen und den Ladestandort des Gerätes wechseln möchten. Ob Garage, Wohnmobil, Küche oder Dachboden es kann dort geladen werden, wo das Gerät benötigt wird.

Tineco launches the new PURE ONE S Series

Die vier verschiedenen Modelle der PURE ONE S Serie bieten für jeden Bedarf das passende Gerät:

Die Modelle der PURE ONE S Serie von Tineco im Überblick:

PURE ONE S50 Komfortable und Leistungsstarkes Akkugerät. Erhältlich bei Amazon für 329 Euro (UVP).

PURE ONE S50 Pro Der Allrounder mit knickbarem Saugrohr, LED-Technologie und smartem Display. Erhältlich bei Amazon, Cyberport, OTTO und Tineco Store für 399 Euro (UVP).

PURE ONE S70 Das Premium-Modell mit erweiterter Sensorik, verbesserter Akku-Power und umfangreicherem Zubehörpaket. Erhältlich bei Amazon und Tineco Store für 499 Euro (UVP).

Ab September 2025: PURE ONE S30 Pro Das smarte Einstiegsmodell mit zuverlässiger Saugleistung. Ab September erhältlich bei OTTO und Cyberport für 229 Euro (UVP).

PURE ONE S50 Komfort trifft Leistung

Der PURE ONE S50 bietet starke Saugleistung und intelligente Funktionen in einem schlanken, modernen Design. Dank der Zero Tangle Brush werden Haare und Tierhaare effektiv aufgenommen, ohne sich in der Bürste zu verheddern. Das Clogless-System sorgt dafür, dass der Luftstrom frei bleibt und Verstopfungen im Saugrohr verhindert werden, sodass die Saugleistung dauerhaft stabil bleibt. Mit der PureCyclone Technologie trennt der S50 Staub und Schmutz besonders effizient von Luft, sodass selbst bei längeren Reinigungssessions kein Leistungsverlust entsteht. Ergänzt wird dies durch eine 6-stufige Filterfunktion, die selbst feinste Partikel, Pollen und Allergene aus der Luft entfernt. Die freistehende Ladestation spart Platz und kommt ohne Wandmontage aus. Ideal für alle, die sich ein cleveres Reinigungstool mit mehr Komfort wünschen und den Ladestandort des Gerätes wechseln möchten. Ob Garage, Wohnmobil, Küche oder Dachboden es kann dort geladen werden, wo das Gerät benötigt wird.

Bei Amazon ist der PURE ONE S50 erhältlich für 329 Euro (UVP).

PURE ONE S50 Pro Mehr Technik, mehr Komfort

Der PURE ONE S50 Pro setzt noch einen drauf: Mit seinem leistungsstarken 200 AW-Motor, dem intelligenten LED-Display, einem großen Staubbehälter und der leuchtstarken grünen LED zur besseren Sichtbarkeit von Schmutz bietet er alles, was anspruchsvolle Nutzer erwarten. Das Besondere ist das um 180° knickbare Saugrohr, das für maximale Flexibilität unter Möbeln sorgt, während die iLoop Smart Sensor Technologie die Saugleistung automatisch anpasst. Trotz kompakter Bauweise überzeugt der S50 Pro durch einfache Handhabung, effektive Haarentfernung an der Bürste und solide Akkuleistung.

Den PURE ONE S50 Pro bekommt man bei AmazonCyberportOTTO und Tineco Store für 399 Euro (UVP).

PURE ONE S70 Das Premium-Modell für höchste Ansprüche

Der PURE ONE S70 ist das leistungsstärkste Modell der Serie und richtet sich an alle, die bei der Reinigung keine Kompromisse eingehen wollen. Mit verbesserter Akkuleistung, erweiterter Sensorik und einem umfangreicheren Zubehörpaket bietet der S70 maximale Effizienz für große Flächen und vielfältige Einsatzbereiche. Die neueste Technologie von Tineco, die innovative 3D Sense Pro Brush, erkennt Bodenarten und Verschmutzungsgrad in Echtzeit. Dank präziser Sensoren passt sie automatisch die Saugleistung und Bürstengeschwindigkeit an und sorgt so für optimale Reinigungsergebnisse bei minimalem Energieverbrauch. Gleichzeitig entfernt sie selbst tiefsitzenden Schmutz schonend, ohne empfindliche Oberflächen zu beschädigen. Ob Hartboden, Teppich oder schwer zugängliche Stellen der S70 meistert mit der verbesserten Multi-Surface Technologie jede Herausforderung souverän und kabellos.

Das Modell PURE ONE S70 ist auf Amazon und im Tineco Store erhältlich für 499 Euro (UVP).

PURE ONE S30 Pro Smarter Einstieg in die kabellose Reinigung

Ganz neu im September 2025 kommt das kleinste Familienmitglied der PURE ONE S Familie in den Handel: Der PURE ONE S30 Pro ist das ideale Einstiegsmodell in die Welt der Akkusauger von Tineco. Trotz seines kompakten Designs überzeugt er mit starker Saugleistung und kabelloser Flexibilität. Durch das um 180°-knickbare Saugrohrermöglicht er müheloses Saugen unter Möbeln, ohne sich bücken zu müssen. Dank der vielfältigen Aufsätze, darunter die 2-in-1 Fugendüse mit Bürste und die Mini-Power-Bürste, lassen sich unterschiedlichste Oberflächen und schwer zugängliche Bereiche gründlich reinigen. Mit seinem leichten Gewicht und der einfachen Handhabung eignet sich der S30 Pro perfekt für schnelle Reinigungen im Alltag.

Der PURE ONE S30 Pro ist ab September 2025 erhältlich bei OTTO und Cyberport für 229 Euro (UVP).

Über Tineco

Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Juni 2024, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.

