Tabula ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, August 12
[12.08.25]
TABULA ICAV
|Fund: Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.08.25
|IE00BN4GXL63
|12,617,633.00
|EUR
|0
|123,855,752.10
|9.8161
|Fund: Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.08.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,084,533.54
|98.6104
|Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.08.25
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,388,749.57
|120.2443
|Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.08.25
|IE00BN0T9H70
|52,240.00
|GBP
|0
|6,102,830.92
|116.823
|Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.08.25
|IE00BKX90X67
|54,119.00
|EUR
|0
|5,951,409.69
|109.969
|Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.08.25
|IE00BKX90W50
|17,507.00
|CHF
|0
|1,729,224.46
|98.7733
|Fund: Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF - USD
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.08.25
|IE000L1I4R94
|1,794,226.00
|USD
|0
|20,329,421.46
|11.3305
|Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF - GBP HEDGED DISTRIBUTING
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.08.25
|IE000LJG9WK1
|520,212.00
|GBP
|0
|5,244,473.99
|10.0814
|Fund: Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - USD Acc
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.08.25
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|472,198.23
|11.6676
|Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - SEK-Hedged Acc
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.08.25
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|409,752,575.86
|110.4292
|Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - GBP-Hedged Dist
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.08.25
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,623,195.38
|10.092
|Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - EUR-Hedged Dist
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.08.25
|IE000LH4DDC2
|272,747.00
|EUR
|0
|3,000,793.01
|11.0021
|Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.08.25
|IE000WXLHR76
|1,033,673.00
|EUR
|0
|11,028,493.87
|10.6692
|Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF-GBP HEDGED ACC
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.08.25
|IE000P7C7930
|56,676.00
|GBP
|0
|619,504.76
|10.9306
|Tabula FTSE Indian Government Bond Short Duration UCITS ETF-USD ACC
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.08.25
|IE000061JZE2
|947,028.00
|USD
|0
|10,094,965.92
|10.6596
|JANUS HENDERSON TABULA JAPAN HIGH CONVICTION EQUITY UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.08.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,205,265,757.57
|109.5696
|JANUS HENDERSON TABULA PAN EUROPEAN HIGH CONVICTION EQUITY UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.08.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,377,815.40
|11.9683
|JANUS HENDERSON TABULA EURO SHORT DURATION INCOME UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.08.25
|IE000CCQKON9
|2,034,999.00
|EUR
|0
|20,465,776.35
|10.0569
|JANUS HENDERSON TABULA EURO SHORT DURATION INCOME UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.08.25
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,294.34
|10.0488
|JANUS HENDERSON TABULA US TRANSFORMATIONAL GROWTH EQUITY UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.08.25
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,068,470.82
|9.9382
