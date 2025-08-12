Millionen nutzen es täglich. Doch eine bislang unentdeckte Schwachstelle in WinRAR macht Rechner zur leichten Beute für Angreifer:innen. Ein manuelles Update ist unumgänglich, denn eine Automatik fehlt. Das weitverbreitete Packprogramm WinRAR ist von einer kritischen Zero-Day-Sicherheitslücke betroffen, die unter der Kennung CVE-2025-8088 geführt wird. Die Schwachstelle wird bereits seit Wochen aktiv von mindestens zwei unterschiedlichen Cybercrime-Gruppen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
