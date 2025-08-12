Der U.S. Banking Fintech Trust Report 2025 zeigt, dass Vertrauen von der Wirksamkeit der Geldwäschebekämpfung und einem nahtlosen Kundenerlebnis abhängt

ThetaRay, ein weltweit führender Anbieter von kognitiven KI-Lösungen für die Bekämpfung von Finanzkriminalität, hat heute seinen U.S. Banking Fintech Trust Report 2025 veröffentlicht, der neue Einblicke in die Einstellung der Verbraucher zu Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) bietet. Der Bericht zeigt, dass 84 der Verbraucher ihre Bank wechseln würden, wenn diese mit Finanzkriminalität in Verbindung gebracht würde, und 87 würden Familie und Freunde aktiv davor warnen, diese Bank zu nutzen.

Die Reputation einer Marke ist eines der wertvollsten und empfindlichsten Güter eines Finanzinstituts. Sie wird über Jahre hinweg durch Vertrauen, Beständigkeit und erhebliche Investitionen aufgebaut. Erfreulicherweise äußern sich 93 der Befragten entweder positiv oder neutral gegenüber ihren derzeitigen Finanzdienstleistern, was auf ein starkes Fundament an Kundenvertrauen hindeutet. Dieses Vertrauen ist jedoch fragil: Ein einziger Fall von Finanzkriminalität kann einen Ruf über Nacht zerstören und zu Kundenverlusten, behördlichen Strafen und jahrelangen kostspieligen Wiederherstellungsmaßnahmen führen.

Fast drei von vier Befragten gaben an, dass sie einen Bankwechsel in Betracht ziehen würden, wenn AML-Kontrollen wie Zahlungsverzögerungen oder aufdringliche Überprüfungen ihre Kundenerfahrung beeinträchtigen würden. Mehr noch: 84 würden einen Anbieter verlassen, der mit Finanzkriminalität in Verbindung steht. Diese Zahlen verdeutlichen, welch hohes Reputationsrisiko auf dem Spiel steht und wie dringend es ist, das richtige Gleichgewicht zwischen wirksamer Compliance und reibungslosem Service zu finden.

Ältere, regelbasierte AML-Systeme sind dieser Aufgabe nicht gewachsen. Laut Datos Insights generieren sie Falschmeldungen in einer Höhe von 90 bis 95 %, was Teams überfordert und legitime Kunden frustriert. Um diese Störungen und die damit verbundenen Risiken zu reduzieren, ist eine neue Generation KI-gestützter Lösungen erforderlich, die eine präzisere Erkennung ermöglichen, ohne das Kundenerlebnis zu beeinträchtigen.

"Finanzinstitute können es sich nicht leisten, zwischen Kundenerfahrung und Compliance zu wählen; beides ist unverzichtbar", sagte Peter Reynolds, CEO von ThetaRay. "Heute ist die Stärke Ihrer Abwehrmaßnahmen gegen Finanzkriminalität Teil Ihrer Marke. Finanzinstitute, die mit intelligenter, KI-gestützter Compliance vorangehen, mindern nicht nur Risiken. Sie gewinnen das Vertrauen ihrer Kunden, ermöglichen schnellere Transaktionen und sorgen für ein sicheres Wachstum."

Der ThetaRay U.S. Banking Fintech Trust Report 2025 bietet einen datengestützten Überblick über die aktuelle Lage im Bereich Finanzvertrauen und zeigt auf, wie führende Institutionen KI einsetzen, um die Compliance zu stärken, ohne dabei Kompromisse bei der Kundenerfahrung einzugehen. Basierend auf Erkenntnissen von über 750 aktiven Nutzern von Finanzdienstleistungen bei traditionellen Banken (75 %), Fintech-Plattformen (10 %) oder beiden (15 %) unterstreicht der Bericht die dringende Notwendigkeit intelligenterer und anpassungsfähigerer Maßnahmen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität in einem Umfeld mit zunehmend hohen Risiken.

ThetaRay nutzt die Leistungsfähigkeit kognitiver KI für die Bekämpfung von Finanzkriminalität und ermöglicht es Finanzinstituten, legitime Kunden präzise zu identifizieren und gleichzeitig betrügerische Akteure zu erkennen. Die SaaS-Lösungen überwinden die Einschränkungen herkömmlicher regelbasierter Systeme, indem sie lange Implementierungszyklen verkürzen und effiziente, risikobewusste Compliance-Prozesse ermöglichen. Durch die Umwandlung von Compliance von einer regulatorischen Verpflichtung in einen Wachstumsmotor ermöglicht ThetaRay Institutionen eine schnellere Skalierung und eine selbstbewusste Expansion in neue Märkte. Durch die Aufdeckung versteckter krimineller Netzwerke und die Bereitstellung umsetzbarer Erkenntnisse versetzt ThetaRay Unternehmen in die Lage, sich gegen neue Bedrohungen zu wehren, positive Beziehungen zu Aufsichtsbehörden zu pflegen und das Kundenerlebnis zu verbessern. ThetaRay wird bei einigen der weltweit führenden Finanzinstituten eingesetzt, darunter Santander, Clear Bank, Mashreq Bank, Payoneer, Onafriq und Travelex. Das Unternehmen unterstützt Finanzinstitute dabei, erfolgreich zu sein, und fördert Vertrauen und Zuversicht im gesamten globalen Finanzökosystem.

